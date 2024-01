Si esta noticia sirve para que la justicia intervenga de oficio no habrá más que preguntar dónde está y en que sepultura descansa el cuerpo de una mujer de 38 años que estaba alojada en el geriátrico de calle San Martín o en todo caso la derivaron para ser sepultada en San Pedro y cuyo deceso ocurrió dos días después de la presencia de la Dra. María Vargas y el responsable del control de geriátricos Diego Lafalce.

Sin familiares que reclamen por ella, hay testimonios que indican que la cochería que intervino llegó el día 12 de enero minutos después de las siete de la mañana al lugar y trasladó el cadáver hasta el cementerio. Las causas del deceso se desconocen y todas las preguntas que formuló La Opinión al respecto fueron en vano. El certificado de defunción por ahora no está disponible y se desconoce en qué registro civil debe presentarse o ya fue presentado.

“La institución de mención en la actualidad no cuenta con ningún tipo de habilitación vigente”, dice el informe que tienen en sus manos las autoridades.

Dos días antes, la Secretaria de Salud y el responsable del control de geriátricos asignado por la provincia habían ingresado al establecimiento para relevar su estado y el de sus alojados. Dijeron que habían contado 32 personas aunque no especificaron si en ese número están los que duermen en una construcción aledaña al “hogar”. En mayo de 2023 había orden de clausura y multa. En noviembre una “inspectora” muy permisiva dijo que habían hecho algunos arreglos pero que aún restaban mejoras entre las que estaban los dormitorios, los baños, los accesos, la higiene y una larga lista de pendientes que en cualquier lugar del mundo impedirían la presencia de personas vulnerables. Se abrió así un compás de espera que está cimentado en una carta que el dueño del lugar envió a los responsables del área en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, hablando de una especie de “conspiración política”. El encubrimiento de la inspectora y los plazos otorgados violan los más esenciales derechos del ser humano, videos, fotos, testimonios y hasta cicatrices visibles.

EN ESTE LUGAR LOS DERECHOS HUMANOS SE VIOLAN MINUTO A MINUTO

La Secretaria de Salud dijo al salir que tomará medidas y que llegará hasta las últimas consecuencias pero tras la reunión que mantuvo con el Ministro Kreplak y el Intendente Salazar tomó sus vacaciones y en su reemplazo está el Secretario de Hacienda, Roberto Borgo. Recibió al día siguiente de la inspección un informe que dice claramente que el geriátrico no cuenta con habilitación vigente. Las imágenes eximen de comentarios cuando se ve a más de tres ancianos desnudos al mismo tiempo bañándose sobre pisos resbaladizos sin que la privacidad y la dignidad sean derechos que les corresponden. No hay más tiempo para esperar a los “dos pancitos” que dijo un abuelo que habían faltado de su mesa o a las prendas esparcidas en el piso de un lavadero cuyo aspecto denota que hace mucho tiempo que no hay orden ni limpieza

Respecto a la joven fallecida quedan interrogantes: alguien buscará el ADN de la fallecida para corroborar su identidad o -como siempre- justificarán su destino final con un sencillo “la familia la abandona” o “es responsabilidad del curador judicial”. Ninguno va a explicar su ausencia o “desaparición” al resto de los internos si es que alguna vez, efectivamente estuvo alojada allí o si era heredera de bienes.

Que no se cuente con todos los datos no significa que no se sepa. Sobre el lugar pesa un dictamen que sostiene que no cumple con la normativa “tanto en su situación edilicia como con habilitación ministerial y/o municipal contemplada en el articulado de la Ley 14263 de establecimientos geriátricos de la Provincia de Buenos Aires”. Sin palabras.

“En la actualidad se encuentran alojados en la residencia San Francisco de Asís, sita en calle San Martin N° 1875, de esta localidad, 32 internos entre hombres y mujeres de distintas edades. La misma se encuentra en infracción de la Ley 14263 art. 4 ya que cuentan con 5 internos menores de 65 años, de los cuales 3 son judicializados”, eso dice textualmente el informe elaborado con fecha 10 de enero. Acaso quedaron 31 o no detectaron a la mujer que fallecería dos días después.