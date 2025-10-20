La Liga Deportiva Sampedrina presentó a los clubes la propuesta de llevar adelante un torneo de futsal en mayo de este año, para poder reunir otra de las condiciones para su homologación ante el Consejo Federal.

Desde entonces, la propuesta avanzó a fuego lento hasta que a finales de agosto, cuando algunos clubes confirmaron su participación y desde el ente madre le pusieron fecha de inicio para fines de septiembre.

Son cinco los equipos que participaran: América, Independencia, La Esperanza, Mitre y Paraná. También estuvo la posibilidad de que se presente el Centro de Educación Física (CEF) que dicta la disciplina, pero la propuesta desisitió.

Finalmente, desde la LDS confirmaron que el certamen comenzará en el transcurso de la semana próxima, aún sin día estipulado pero si con el fixture confirmado.

El fixture del torneo de futsal.

El certamen esta estipulado para menores de 21 años pero por propuesta de los clubes, los participantes pueden incluir a dos mayores de ese parametro.

