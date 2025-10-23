El miércoles por la noche, en el gimnasio del Estadio Municipal, comenzó el torneo de futsal organizado por la Liga Deportiva Sampedrina.

El partido inaugural fue entre La Esperanza y América, que disputaron un encuentro de trámite de parejo que terminó 2 a 1 a favor del Verde y la jornada terminó con la goleada de Mitre por 5 a 2 ante Paraná.

Previo al inicio de ambos compromisos, Leandro Sottini, designador de árbitros de la Liga Deportiva Sampedrina, reunió a jugadores y cuerpo técnico de cada equipo para explicar el reglamento y las diferencias con respecto al fútbol de cancha de once.

En la previa de los partidos, los árbitros instruyeron a jugadores y cuerpo técnico.

Pese a la falta de experiencia en la disciplina, tanto árbitros como jugadores llevaron los partidos adelante de forma pertinente, generando un buen nivel de juego y un espectáculo agradable para el público que se acercó a ver la primera fecha de este torneo.

En la próxima jornada, Independencia, que quedó libre, debutará ante La Esperanza mientras que Mitre se enfrentará a América.

