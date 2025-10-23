Futsal: con triunfos de La Esperanza y de Mitre, se jugó la primera fecha del torneo de la Liga Deportiva Sampedrina
Comenzó el certamen en el gimnasio del Estadio Municipal, donde el Verde derrotó a América y el Rojo se impuso ante Paraná.
El miércoles por la noche, en el gimnasio del Estadio Municipal, comenzó el torneo de futsal organizado por la Liga Deportiva Sampedrina.
El partido inaugural fue entre La Esperanza y América, que disputaron un encuentro de trámite de parejo que terminó 2 a 1 a favor del Verde y la jornada terminó con la goleada de Mitre por 5 a 2 ante Paraná.
Previo al inicio de ambos compromisos, Leandro Sottini, designador de árbitros de la Liga Deportiva Sampedrina, reunió a jugadores y cuerpo técnico de cada equipo para explicar el reglamento y las diferencias con respecto al fútbol de cancha de once.
Pese a la falta de experiencia en la disciplina, tanto árbitros como jugadores llevaron los partidos adelante de forma pertinente, generando un buen nivel de juego y un espectáculo agradable para el público que se acercó a ver la primera fecha de este torneo.
En la próxima jornada, Independencia, que quedó libre, debutará ante La Esperanza mientras que Mitre se enfrentará a América.
