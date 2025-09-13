Durante sábado y domingo se disputa la octava fecha del Torneo Clausura ‘’Marcos Barlatay'' organizado por la Liga Deportiva Sampedrina.

La jornada abre el sábado con el duelo entre Mitre y La Esperanza, correspondiente a la zona A, en el José ‘’Cholo'' Amorín. Desde las 16.00, el Rojo buscará reponerse de su caída ante Agricultores la semana pasada mientras que el Verde, de ganar, puede quedar a un punto de obtener la clasificación.

El domingo, se juegan los cuatro encuentros restantes que completan la fecha. A las 16.00 en Río Tala, Las Palmeras buscacará vencer a Independencia, que ya está clasificado, para seguir teniendo alguna miníma chance matemática de meterse en cuartos de final en la zona B.

Por el mismo grupo, desde las 17.00 en Santa Lucía, Central Córdoba recibe a América, que ya se aseguró su participación en la siguiente instancia.

El Interzonal de la fecha se dará entre Banfield y Defensores a las 16.30 en el Campo de Deportes Bernardo Vidal, donde inusualmente, el Taladro actuará de local ante el común anfitrión de aquella cancha.

El último encuentro de la tarde será entre Paraná y Agricultores desde las 18.00 en el Jorge Delfor Suárez. El Albirrojo puede sumarse a la lista de equipos clasificados, ya que de vencer al conjunto de Gobernador Castro, será el primer equipo de la zona A en garantizarse su participación en cuartos de final.

Los partidos del fin de semana

Sábado

Mitre-La Esperanza 16.00 (A)

Domingo

Las Palmeras-Independencia 16.00 (B)

Banfield-Defensores Unidos 16.30 (Interzonal)

Central Córdoba-América 17.00 (B)

Paraná-Agricultores 18.00 (A)