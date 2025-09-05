Las lluvias del pasado domingo impidieron que se complete la séptima fecha del Torneo Clausura ‘’Marcos Barlatay'', dejando tres partidos pendientes.

Este viernes, seran dos los encuentros que se diputaran. Desde las 20.00, Independencia recibe a Banfield por la Zona B mientras que a las 20.30, en Gobernador Castro, Mitre visita a Agricultores en el encuentro pendiente por la Zona A.

Por otro lado, América y Las Palmeras cierran la jornada en el Estadio Municipal el lunes desde las 16.45 por la Zona B.

La veda electoral impide que el sábado haya actividad en primera división, a pesar de que se programaron partidos en divisiones inferiores.

