Mediante el boletín oficial, la Liga Deportiva Sampedrina publicó el fallo correspondiente al partido de la séptima fecha entre La Esperanza y Defensores, disputado el pasado 30 de agosto.

El Tribunal de Penas resolvió hacer lugar a la protesta presentada por el CADU contra el Verde, tras la indebida inclusión de un jugador, menor de 18 años, en dos divisiones (Sub 21 y Primera) el mismo día, lo cual está prohibido por el Reglamento de Transgresiones y Penas.

La Esperanza perdió tres puntos mediante el Tribunal.

El reclamo fue considerado válido al haberse presentado en tiempo y forma, pese a la objeción de La Esperanza, que alegaba que la protesta estaba fuera de término y que existía un “acuerdo tácito” entre clubes para permitir que los juveniles disputen más de un partido en la jornada.

El resultado de aquella tarde en el Polideportivo Pablo Noat fue 3 a 2 a favor del Verde, que ahora sufre la perdida de tres puntos fundamentales de cara a las últimas dos jornadas de la primera ronda.

Por el lado del conjunto rojiverde, este fallo le da la clasificación ya que lo coloca escolta de Paraná, ya clasificado, con 13 puntos y aunque La Esperanza puede alcanzarlo en puntos -ahora tiene 7- los resultados entre sí favorecen a Defensores.

