Fútbol local: con el clásico entre Mitre y Paraná, se disputa la sexta fecha del Torneo Clausura
Este sábado comienza la sexta fecha del certemen organizado por la Liga Deportiva Sampedrina. El domingo, a las 15.45, Mitre recibe a Paraná en el clásico de la ciudad.
Este fin de semana se juega una nueva fecha del Torneo Clausura ‘’Marcos Barlatay'' organizado por la Liga Deportiva Sampedrina.
La sexta jornada, que señala el inicio de la recta final de la primera parte del campeonato, tendrá el siempre atractivo duelo entre Mitre y Paraná, que tendrá lugar el domingo desde las 15.45 en José ‘’Cholo'' Amorín, la cancha del Rojo.
La fecha abre este sábado con el duelo entre Banfield y América en el Estadio Municipal desde las 16.00 mientras que a las 16.30, Independencia recibe a La Esperanza en el interzonal de la fecha.
El domingo, sacando el clásico, el cronograma sigue con el duelo entre Las Palmeras y Central Córdoba desde las 15.45 y cierra con el encuentro entre Defensores y Agricultores, que está pactado a las 16.30.
Los partidos del fin de semana
Sábado
Banfield-América 16.00 (Zona B)
Independencia-La Esperanza 16.30 (Interzonal)
Domingo
Las Palmeras-Central Córdoba 15.45 (Zona B)
Mitre-Paraná 15.45 (Zona A)
Defensores- Agricultores 16.30 (Zona A)
