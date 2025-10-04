Este fin de semana regresa la actividad en el Torneo Clausura “Marcos Barlatay”, organizado por la Liga Deportiva Sampedrina, con la disputa de la novena fecha.

Ads

Luego de dos semanas sin fútbol por las lluvias y el San Pedro Country Music Festival, se mantuvo la programación cinco partidos entre sábado y domingo, varios de ellos decisivos para definir la clasificación a los cuartos de final.

El sábado abrirá la jornada la Zona A. Desde las 16.30, el ya clasificado Paraná visitará a La Esperanza. Media hora más tarde, a las 17.00, Defensores Unidos será local ante Mitre en un duelo clave en el que si el Rojo se queda con los tres puntos, sellará su pase a la siguiente instancia.

Ads

Cabe destacar que el CADU ya está clasificado, luego del fallo favorable en el Tribunal de Penas por el partido en el que cayó frente a La Esperanza pero por una mala inclusión del equipo vencedor, se quedó con los tres puntos.

Agricultores se enfrentará a América en el cruce Interzonal del domingo a las 17.00 y puede clasificarse si vence al Sabalero y La Esperanza cae ante Paraná.

Ads

Por la Zona B, el domingo a las 17.00 se medirán Independencia y Central Córdoba, dos equipos que ya tienen su lugar asegurado en cuartos. En tanto, a las 16.30 en el Estadio Municipal, Banfield buscará cerrar su clasificación frente a Las Palmeras ya que con un empate le alcanzará para seguir en carrera.

Los partidos del fin de semana

Sábado

La Esperanza-Paraná 16.30 (A)

Defensores-Mitre 17.00 (A)

Ads

Domingo

Banfield-Las Palmeras 16.30 (B)

Independencia-Central Córdoba 17.00 (B)

Agricultores-América 17.00 (Interzonal)