Este miércoles se van a disputar los partidos de la novena fecha del Torneo Clausura ‘’Marcos Barlatay'' que no pudieron jugarse el domingo por las condiciones meteorológicas.

Banfield y Las Palmeras, desde las 21.00, seran los primeros equipos en jugar bajo las luces de los doce focos macroled que fueron instalados en el Estadio Municipal a mediados de este año.

Este será el primer partido oficial de noche después de mas de una decada, aunque las luminarias ya fueron utilizadas en amistosos del seleccionado sampedrino que jugó la Copa País.

Si bien no hay fecha precisa sobre cuál fue el último encuentro que se jugó con luz artificial en el Coloso de Cemento, las torres de iluminación dejaron de funcionar por completo en septiembre de 2014.

En los otros partidos de la fecha, Independencia recibirá a Central Córdoba desde las 21.00 mientras que Agriculotres hará lo propio ante América a partir de las 20.30.

