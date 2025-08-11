Este fin de semana no hubo actividad en el Torneo Clausura ‘’Marcos Barlatay'' organizado por la Liga Deportiva Sampedrina por la decisión tomada por los clubes para darles descanso a los jugadores afectados a la Copa País.

Ads

El certamen esta dividido en dos zonas de cinco equipos, que fueron nuevamente sorteadas y son distintas al del Torneo Apertura, en el cual los primeros cuatro acceden a cuartos de final.

La zona A es la que está más apretada en cuanto a puntos. Defensores Unidos es el líder del grupo con 7 puntos, dos unidades más que Mitre, Paraná y Agricultores. El último de la tabla, pero a un punto de la zona de clasificación, es La Esperanza que suma 4 unidades.

Ads

1 - Defensores 7 puntos 2 - Mitre 5 puntos 3 - Paraná 5 puntos 4 - Agricultores 5 puntos 5 - La Esperanza 4 puntos

En la zona B, Independencia lídera con comodidad. El último campeón del fútbol sampedrino suma 10 puntos producto de tres victorias y un empate. Su principal perseguidor es América, su clásico, que tiene 8 unidades.

Central Córdoba ocupa el tercer lugar con 5 unidades, lo sigue Banfield con 4 mientras que Las Palmeras marcha último tras no haber sumado ningún punto en cuatro jornadas.

Ads

1 - Independencia 10 puntos 2 - América 8 puntos 3 - Central Córdoba 5 puntos 4 - Banfield 4 puntos 5 - Las Palmeras 0 puntos

La quinta jornada comienza el sábado con dos encuentros que pueden cambiar el líderazgo en ambos grupos.

En primer lugar Independencia recibe a América desde las 16.00 mientras que desde las 16.30 Paraná visita a Defensores.

El domingo se jugaran los duelos entre Las Palmeras y Mitre, La Esperanza y Agricultores y el de Banfield ante Central Córdoba.

Ads

Así se juega la quinta fecha del Torneo Clausura

Sábado

Independencia-América 16.00 (zona B)

Defensores Unidos-Paraná 16.30 (zona A)

Domingo

Las Palmeras-Mitre 15.45 (Interzonal)

Banfield-Central Córdoba 16.00 (zona B)

La Esperanza-Agricultores 16.30 (zona A)