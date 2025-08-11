Fútbol local: cómo están las posiciones del Torneo Clausura y cómo se juega la quinta fecha
Tras un fin de semana sin actividad, las zonas son líderadas por Defensores Unidos e Independencia. Entre sábado y domingo, se reanuda el certamen con la disputa de la quinta fecha.
Este fin de semana no hubo actividad en el Torneo Clausura ‘’Marcos Barlatay'' organizado por la Liga Deportiva Sampedrina por la decisión tomada por los clubes para darles descanso a los jugadores afectados a la Copa País.
El certamen esta dividido en dos zonas de cinco equipos, que fueron nuevamente sorteadas y son distintas al del Torneo Apertura, en el cual los primeros cuatro acceden a cuartos de final.
La zona A es la que está más apretada en cuanto a puntos. Defensores Unidos es el líder del grupo con 7 puntos, dos unidades más que Mitre, Paraná y Agricultores. El último de la tabla, pero a un punto de la zona de clasificación, es La Esperanza que suma 4 unidades.
|1 - Defensores
|7 puntos
|2 - Mitre
|5 puntos
|3 - Paraná
|5 puntos
|4 - Agricultores
|5 puntos
|5 - La Esperanza
|4 puntos
En la zona B, Independencia lídera con comodidad. El último campeón del fútbol sampedrino suma 10 puntos producto de tres victorias y un empate. Su principal perseguidor es América, su clásico, que tiene 8 unidades.
Central Córdoba ocupa el tercer lugar con 5 unidades, lo sigue Banfield con 4 mientras que Las Palmeras marcha último tras no haber sumado ningún punto en cuatro jornadas.
|1 - Independencia
|10 puntos
|2 - América
|8 puntos
|3 - Central Córdoba
|5 puntos
|4 - Banfield
|4 puntos
|5 - Las Palmeras
|0 puntos
La quinta jornada comienza el sábado con dos encuentros que pueden cambiar el líderazgo en ambos grupos.
En primer lugar Independencia recibe a América desde las 16.00 mientras que desde las 16.30 Paraná visita a Defensores.
El domingo se jugaran los duelos entre Las Palmeras y Mitre, La Esperanza y Agricultores y el de Banfield ante Central Córdoba.
Así se juega la quinta fecha del Torneo Clausura
Sábado
Independencia-América 16.00 (zona B)
Defensores Unidos-Paraná 16.30 (zona A)
Domingo
Las Palmeras-Mitre 15.45 (Interzonal)
Banfield-Central Córdoba 16.00 (zona B)
La Esperanza-Agricultores 16.30 (zona A)
