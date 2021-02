Fútbol interno de Pescadores logró compromiso del Gobierno para retomar la actividad en el corto plazo

Este viernes, funcionarios del gabinete de Cecilio Salazar recibieron en la Municipalidad a representantes del torneo interno de fútbol del club de Pescadores para analizar la posibilidad de que se les autorice retomar la actividad en el corto plazo, algo a lo que el Gobierno se comprometió en ese encuentro.

Publicidad

Socios de la entidad azulgrana habían elevado notas para plantear su reclamo por la autorización de reapertura de clubes con actividades deportivas de entrenamiento pero sin que se les permita retomar las competencias internas entre los equipos que conforman los integrantes de la comunidad del club, algo que también sucede en su vecino Náutico.

“Lo que pedimos es igualdad de condiciones. Por ejemplo: las canchas de fútbol 5 y 7 volverion a jugar, tienen sus protocolos. Así como ellos pueden, no vemos por qué nosotros no”, señalaron socios que participaron de la reunión.

“Si hay fútbol, tiene que ser para todos. Lo nuestro no es una cuestión económica, nosotros pagamos la cuota social como socios del club, vamos a disfrutar las instalaciones pero no podemos usar las canchas porque no lo tenemos permitido. Creemos que es injusto”, se quejaron.

“Los recibimos y vamos a tratar de encontrarle la vuelta”, dijo a La Opinión el secretario de Gobierno, Silvio Corti, tras la reunión con los referentes de la actividad del club de Pescadores. El plan es volver a reunirse luego de Carnaval y, en el camino, dialogar con las autoridades del club para avanzar en el tema.

“Lo vemos posible”, aseguró Corti y analizó: “En principio es una actividad que desarrollan los socios, que están dentro del club, y podría interpretarse que no debería haber inconvenientes. Sí hay que aplicar algunas medidas de prevención”. El funcionario destacó que analizarán en profundidad el tema para resolverlo en el corto plazo, con los protocolos correspondientes que permitan que la actividad se desarrolle minimizando riesgos de contagios.

En los últimos días, la Agencia de Prevencion de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) ratificó la decisión de que las competencias oficiales de fútbol se desarrollen sin público, por lo que los torneos organizados por la Liga Deportiva Sampedrina siguen sin fecha de reanudación en la medida en que la presencia de público es la que garantiza los recursos para el desarrollo de esos partidos.

El caso de los torneos internos de los clubes es distinto, puesto que se trata de eventos que se desarrollan en espacios donde el público posible ya está distribuido con protocolos vigentes para mantener el distancimiento dentro de las instalaciones de cada entidad.