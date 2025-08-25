Fútbol femenino: Adnara Giménez y Milagros Castro fueron recibidas por el intendente tras el Mundial de Brasil
Las sampedrinas fueron reconocidas por la Municipalidad tras integrar el plantel que obtuvo el tercer puesto en el torneo que se disputó en el país vecino. Durante la madrugada del lunes, encabezaron una caravana por el centro de la ciudad.
En la mañana de este lunes, Adnara Giménez y Milagros Castro, las representantes de San Pedro en el Mundial femenino de Fútbol 7, fueron recibidas por el intendente Cecilio Salazar en el Palacio municipal.
Las jugadoras de Paraná y Mitre arribaron a la ciudad con una caravana de vecinos y amigos que cruzaron el centro para festejar el logro, que representa un importante hecho para el fútbol femenino local.
Las sampedrinas jugaron por primera vez en un seleccionado nacional y fueron parte de una histórica perfomance del fútbol argentino.
El equipo dirigido por César González finalizó en el tercer puesto de la competencia tras vencer a Colombia. El campeón fue Brasil, que en semifinales derrotó a las argentinas.
