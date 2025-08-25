En la mañana de este lunes, Adnara Giménez y Milagros Castro, las representantes de San Pedro en el Mundial femenino de Fútbol 7, fueron recibidas por el intendente Cecilio Salazar en el Palacio municipal.

Ads

Las jugadoras de Paraná y Mitre arribaron a la ciudad con una caravana de vecinos y amigos que cruzaron el centro para festejar el logro, que representa un importante hecho para el fútbol femenino local.

Las sampedrinas fueron recibidas con una caravana el lunes por la madrugada.

Las sampedrinas jugaron por primera vez en un seleccionado nacional y fueron parte de una histórica perfomance del fútbol argentino.

Ads

El equipo dirigido por César González finalizó en el tercer puesto de la competencia tras vencer a Colombia. El campeón fue Brasil, que en semifinales derrotó a las argentinas.

Puede interesarte

Ads