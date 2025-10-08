Nuestra ubicación geográfica nos da cuatro estaciones al año, a partir de las cuales la iluminación del sol y las temperaturas varían. Esto brinda la posibilidad a la naturaleza de dar diferentes frutas y verduras de acuerdo con el clima que acontece.

Podemos sacar provecho de esta situación si se es inteligente a la hora de elegir la fruta o verdura, ya que esto permite no sólo ahorrar dinero comprando más barato alimentos por estación, sino que también aportar los nutrientes justos necesarios para ese tipo de clima.

Un claro ejemplo es el de la naranja, que sale en invierno y, además de ser más barata en ese período de tiempo, posee gran cantidad de vitamina C, que potencia el sistema inmunológico para exponer al cuerpo a las bajas temperaturas.

Frutas y verduras según la estación

Otoño – Invierno: aceitunas, acelga, achicoria, apio, batata, berro, brócoli, coliflor, cebolla de verdeo, chaucha, espinaca, puerro, rábano, radicheta, remolacha, repollo, repollitos de Bruselas, zanahoria, zapallo, calabaza, ciruela, durazno, limón, mandarina, melón, membrillo, naranja, palta, pelón, pera, pomelo.

Primavera: remolacha, zapallito, radicha, perejil, puerro, lechuga, acelga, apio, alcaucil, espárrago, frutilla, frambuesa, cereza, arándano, manzana, naranja, palta, ananá, banana, frutilla, limón.

Verano: zapallo, calabaza, rabanito, tomate, espárrago, morrón, cebolla, chauchas, pepino, acelga, berenjena, choclo, frambuesa, mora, manzana, sandía, uva, limón, pelón, pera, arándanos, frutilla, higo, mamón, melón, naranja, ananá, ciruela, cereza, damasco, durazno.

Se puede leer esto y ver que existen muchas frutas y verduras durante todo el año, y eso es debido a la modificación genética humana sobre las semillas, o injertos en las plantas, o bien en plantaciones modificadas climáticamente para poder producir determinada hortaliza o fruta durante cualquier época del año.

Las frutas y verduras aportan gran contenido de agua, fibra alimentaria, vitaminas y minerales, y su aporte varía de acuerdo al color que tenga. Es por eso que pueden clasificarse de acuerdo a su color y aporte de vitaminas o mineral. Para más información comunicarse siempre con un licenciado en nutrición.

