Finalmente, los trabajadores rurales podrán continuar percibiendo su jornal y la asignación del Estado, a través de algún plan social. Así lo expresa el Decreto 777/2025.

La medida de caducidad había sido dispuesta por el Gobierno nacional, por lo que la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), junto al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), llevaron a cabo diferentes tratativas para darle continuidad a una disposición que surgió hace cuatro años.

El plazo fue prorrogado por un año para el empleo registrado, respondiendo a un pedido presentado el 22 de agosto ante el Ministerio de Capital Humano. La explicación fue sostener el beneficio para los trabajadores rurales, sus familias y las economías regionales que dependen de la mano de obra registrada.

Desde la UATRE, que conduce José Voytenco, se destacó que el Decreto 514/2021, ha sido fundamental para combatir la informalidad en el sector, permitiendo a los trabajadores acceder a empleos formales sin perder sus prestaciones sociales. “La compatibilidad entre empleo registrado y planes sociales no es un privilegio, sino una política de equidad que promueve el trabajo digno, amplía la cobertura de la seguridad social y sostiene la producción nacional”, indicaron desde el sector gremial.

Por entonces, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) había respaldado el reclamo, sosteniendo que era necesario mantenerlo en un momento clave para las producciones regionales. La explicación es que trae alivio al sector, ya que varias cosechas están por comenzar y se necesita contar con disponibilidad de mano de obra.

CAME fue más allá de la prórroga del decreto. Manifestó el deseo de que esta política se convierta en ley, considerándola beneficiosa para productores, trabajadores y el Estado.

