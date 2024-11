A partir de la nota que este medio publicó sobre el importante monto de dinero que una familia tipo debe abonar para la fiesta de egresados de sus hijos, se armó debate entre los lectores en las redes sociales de La Opinión & Sin Galera.

Muchas personas estuvieron de acuerdo con que los costos son desproporcionados y otros, en cambio, dijeron que por la felicidad y gran noche de sus hijos gastarían lo que fuese necesario.

Una de las primeras en comentar fue Mirta, que dijo: “El baile de egresados es una sola vez en la vida”.

Le siguió Gladys diciendo que los padres deberían saber de antemano sobre los gastos que tendrán durante el último año de Secundaria de sus hijos: “Cuando empiezan la Secundaria sabes que egresan. Tenés seis años para ahorrar un poquito. Es inolvidable para ellos”.

Cecilia, ni a favor ni en contra de los bailes de egresados, comentó: “Mi hijo egresa y yo super orgullosa de eso, de que haya llegado al final de la Secundaria. Tiene su fiesta de egresados y yo feliz de que él pueda disfrutar de eso. Él conoce nuestra situación económica, pero se hará lo posible para que él pase una noche hermosa porque lo merece”.

Por otro lado, no faltaron quienes comentaron no estar de acuerdo con costear semejantes montos sólo por una noche y que todo el festejo se transformó en un “negocio.

Claudia expresó: “Que disfruten de la fiesta de egresados, está más que merecido, pero también convengamos que empieza a jugar los egos: para ver quién tiene el mejor vestido, maquillaje y demás. Eso implica muchísimos gastos. Hay que darles hasta donde se puede, no todo. No concuerdo con esa idea de que por traerlos al mundo tengamos que empeñarnos. Para mí es más importante que no les falte la salud, comida y demás”.

Héctor se sumó y escribió: “Es todo un negocio para unos vivos, pero los padres son los que tendrían que festejar haber podido darle un estudio a sus hijos. Y que las fiestas sean en las escuelas y que la recaudación millonaria que se llevan algunos quedé en la escuela”.

Quien también quiso dar su punto de vista fue Georgina que agregó: “No todos pueden. A parte, importan otras cosas. Inculquemos que no se necesita tanto para pasarla bien. Más empatía y menos caretaje”.

De acuerdo con Georgina, Mari dijo: “Garantizar lo primordial: el conocimiento. Que se puede hasta donde uno puede y sin que le importe quién puede más y quien menos. Que disfruten sanamente una noche tan especial”,

Irma señaló: “La felicidad de los chicos se convirtió en un negocio para muchos. Desfilen con lo que tengan, familias presente y ellos felices”.

Por otro lado, Pitu cambió el tema a la organización de los clubes, donde se realizará la fiesta: “Yo creo que lo más preocupante es lo que el club te impone. Ya no es una fiesta de egresados. Juntás cinco escuelas y no les importa si estás de acuerdo o no, sino te quedas sin fiesta. Ellos te ponen el precio de las entradas, y hacen el egresado a gusto de ellos. Sólo informan”.

Finalmente, Daiana contó su experiencia como egresada: “Yo me compré un vestido usado (una amiga egresó y sólo lo usó esa vez), me maquillo mi compañera, mi hermana me hizo el peinado. A veces es cuestión de buscarle la vuelta. En ese entonces yo no tenía para pagar fotografía, maquillaje y todo lo demás y la pasé hermoso. Así que, los que no tienen todos los medios, no se preocupen que la noche la pasan exactamente igual que los demás”.