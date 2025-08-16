La Fiesta Popular Sampedrina, que comenzó el viernes, continua este sábado en su segunda jornada con puestos gastronómicos, feria de artesanos, venta de ensaimada y shows en vivo.

Ads

Desde el mediodía, la música abrió camino con la presentación de Los Planetas de la Tierra, seguidos por la propuesta de cumbia de Pablito y la SPB. Luego llegó el turno de la danza, con la actuación de Alma Comercial.

La tarde continuará a las 14.40 con una fuerte impronta de VHS Rock y después el ritmo cambia de la mano de Joel Egel, a las 15.30.

Ads

El grupo de baile The Cowboys Stomp subirá al escenario a las 16.20 para deleitar al público y luego dar paso a la banda de rock Dr Egg que comenzará a las 17.00.

Finalmente, a las 18.00 la banda de cumbia santafesina Los del Fuego cerrarán la jornada y pondrán a bailar a los presentes.

Ads

Puede interesarte