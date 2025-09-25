Este jueves, la alianza Unión Federal, que postula al intendente de Esteban Echeverría Fernando Gray como primer diputado nacional, presentará su lista en San Pedro, en un acto que tendrá lugar en el salón de un restaurante ubicado en 11 de Septiembre 55, a las 18.00.

El propio Gray encabezará la actividad junto al abogado nicoleño Adolfo Suárez Erdaire, quien se ubica quinto en la lista de Unión Federal y es el único de la segunda sección que forma parte de esa boleta.

La convocatoria es para una conferencia de prensa en la que brindarán detalles de la nómina, objetivos y proyectos que proponen presentar en el Congreso si acceden a bancas en las elecciones del 26 de octubre, en representación de la provincia de Buenos Aires.

Gray tiene el respaldo del José Ibarra, de las 62 Organizaciones Peronistas.

En la lista presentada originalmente aparecía en el 15° lugar Horacio Azzoni, sindicalista de Uocra y presidente del Partido Justicialista San Pedro desde que Nelson Vlaeminck dejó el cargo por cuestiones de salud.

La aparición de ese nombre sorprendió a todos porque Azzoni tuvo una participación activa en la campaña de Fuerza Patria en las elecciones municipales.

El lunes pasado la Cámara Nacional Electoral publicó las listas aprobadas y Azzoni ya no aparece. Ni en el 15° ni en el 13° puesto, donde había quedado luego de la oficialización. El sampedrino renunció formalmente a la candidatura.

