El presidente del Partido Justicialista de San Pedro y dirigente de la Uocra Horacio Azzoni es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Ads

Azzoni es candidato por el frente Unión Federal, que tiene como primer postulante al intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, una de las voces disidentes del peronismo contra la conducción de Cristina Fernández en el PJ nacional y Máximo Kirchner en el bonaerense.

"Se viene el verdadero peronismo en Unión Federal", dijo Fernando Gray.

La lista de Gray tiene a la presidenta del Concejo Deliberante de Escobar, Laura Guazzaroni, como segunda, y al secretario general de las 62 organizaciones peronistas, el sindicalista de los taxistas José Ibarra, tercero.

Ads

Gray dijo que no estaba conforme con el armado de Fuerza Patria, donde confluyen el kirchernismo, el massismo y los intendentes que respaldan a Kicillof, por lo que decidió presentar lista propia.

El intendente de Esteban Echeverría dijo que tiene el respaldo de "54 sindicatos peronistas que no se sienten contenidos" por la lista que encabezan Jorge Taiana, Jimena López y Juan Grabois.

Ads

"No hay otra lista del peronismo en la provincia que no sea la nuestra", sostuvo Fernando Gray y agregó: "Nos presentamos porque el peronismo tiene que estar bien representado".

Puede interesarte