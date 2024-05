Un mensaje publicado en redes sociales en el que mencionan a la gran familia de la comunidad educativa de la Escuela 6, llegó a la redacción de La Opinión. Este es su contenido:

"Queridos vecinos, padres y comunidad educativa de la escuela N° 6:

Por intermedio de la presente quiero agradecer el enorme apoyo recibido por ustedes para llevar a cabo la propuesta planteada por el grupo de “padres colaboradores” para pintar y embellecer el edificio de nuestra querida escuela.

Quiero destacar que sin el apoyo de los padres y el aporte de la comunidad que ayudó con donaciones, esa acción no hubiera sido posible, aunque sabemos que aún nos queda mucho trabajo por delante, me he tomado en atrevimiento de usar este medio para hacer llegar mi más sincero agradecimiento.

Hoy hemos vuelto a confiar en la empatía y la solidaridad de la gente, logramos dejar una pequeña enseñanza a nuestros hijos y a sus amigos, hoy nuestros niños entran a una escuela más bonita y confortable. Y ese logro se lo debemos a ustedes, a quienes escucharon y acompañaron esta iniciativa.

Por eso hoy, además de agradecer, quiero hacerles saber que seguiremos trabajando y apoyando la educación. Seguiremos apostando a la buena predisposición de todos los que confiaron y confían en nuestras intenciones, y que saben que buscamos mejorar el lugar donde nuestros hijos pasan gran parte del día.

¡Esto no termina acá, esto recién empieza! Trabajaremos para recuperar la escuela y que vuelva a ser ese lugar lleno de risas y muchos aprendizajes.

Agradecemos a las pinturerías “Del Centro” y a “Juan Diego Yunes” por sus donaciones de pintura.

A Ariel Ramamzini, a Los Amigos de La Opinión Semanario, a Serviexport, a Tatiana Prieto y a Yamila Velázquez por su donación en efectivo con la cual hemos comprado: masilla para las paredes, masilla para madera, rodillos, remaches, 50 metros de manguera para regar las plantas y poder baldear, un repuesto para arreglar una persiana, madera para reparar zócalos, pan y bebidas para el almuerzo de los colaboradores del día 29/03.

A Daniel Vicens por la donación de plantas para decorar el parque y las macetas de la entrada.

A Ariel Rey y a Flavia por su donación de hamburguesas para dar el almuerzo de la gente que fue a colaborar ese día. A Celia Peña por su donación de clavos y remaches.

A los padres de la Escuela 6 que se juntaron para comprar cinta, espátulas, lijas, pinceles.

Y demás está decir que estoy extremadamente agradecida con los “padres colaboradores” que me siguieron en esta propuesta y confiaron en mí para llevar a cabo esta iniciativa, quienes pusieron su tiempo, esfuerzo y dinero de sus bolsillos para llevar a cabo esto.

Además agradezco profundamente al equipo directivo por su apoyo incondicional y por trabajar a la par nuestra".

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS, Y A SEGUIR TRABAJANDO.

NADIA CYNTHIA GOMEZ

(MADRE COLABORADORA)