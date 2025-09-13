En las últimas horas, falleció Marcela Andrada, la mujer de 43 años que permanecía en coma tras sufrir un aneurisma cerebral.

Familiares y allegados a la sampedrina que estaba internada en el Hospital Blas Dubarry de la ciudad de Mercedes informaron la noticia.

Los restos de Marcela serán trasladados a nuestra ciudad y posteriormente serán velados en las salas de Secchi.

El jueves pasado, la mujer sufrió un aneurisma cerebral que le afectó la mitad de su cerebro y, desde entonces, permanecía en terapia intensiva.

