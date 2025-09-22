Falleció Eulogio Abatángelo, socio fundador del Club Sportivo América
La noticia se conoció en la noche del domingo. Abatángelo tenía 96 años y era el último integrante de la primera Comisión Directiva del Sabalero con vida.
El domingo se conoció la noticia del fallecimiento de Eulogio Abatángelo, socio fundador del Club Sportivo América, a los 96 años.
Abatángelo formó parte de aquel grupo de amigos que el 2 de abril de 1949 decidió fundar una institución deportiva.
Aquella primera Comisión Directiva la comandó Luis Soto con Domingo Gamietea como vicepresidente; Juan Carlos Báez, secretario; Abatángelo como prosecretario; Lorenzo Comba de tesorero; y Ramón Castagnola de pro. Los vocales fueron Juan Posada, Antonio Gamietea y Juan José Zubiete.
El último que quedaba en vida de ellos era Eulogio, que se dio el gusto de ver campeón dos veces a su querido Sabalero. Desde la institución que tiene su sede en calle Juan Ismael Giménez, lo despidieron a través de posteo en redes sociales.
‘’Se fue el último pionero de los fundadores de nuestro club'', escribieron desde el club. ‘’QEPD, Anguilla, el Bajo te va a extrañar'', señalaron en el comunicado.
A las despedidas también se sumo la Liga Deportiva Sampedrina, que envió sus condolencias vía Instagram.
