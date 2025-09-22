El domingo se conoció la noticia del fallecimiento de Eulogio Abatángelo, socio fundador del Club Sportivo América, a los 96 años.

Ads

Abatángelo formó parte de aquel grupo de amigos que el 2 de abril de 1949 decidió fundar una institución deportiva.

Aquella primera Comisión Directiva la comandó Luis Soto con Domingo Gamietea como vicepresidente; Juan Carlos Báez, secretario; Abatángelo como prosecretario; Lorenzo Comba de tesorero; y Ramón Castagnola de pro. Los vocales fueron Juan Posada, Antonio Gamietea y Juan José Zubiete.

Ads

El último que quedaba en vida de ellos era Eulogio, que se dio el gusto de ver campeón dos veces a su querido Sabalero. Desde la institución que tiene su sede en calle Juan Ismael Giménez, lo despidieron a través de posteo en redes sociales.

‘’Se fue el último pionero de los fundadores de nuestro club'', escribieron desde el club. ‘’QEPD, Anguilla, el Bajo te va a extrañar'', señalaron en el comunicado.

Ads

A las despedidas también se sumo la Liga Deportiva Sampedrina, que envió sus condolencias vía Instagram.

Puede interesarte