En la escuela nº 7, en una de las mesas, adentro de un sobre se encontró uno de los particulares mensajes que desaprueban la gestión de gobernantes y a la clase política en general.

En esta ocasión, alguien le dio el toque de distinción al comicio con un mensaje manuscrito: “Alquiler, luz, gas, internet, comida para el gato… No pago más”, consignó. Además, también dijo estar renegado con el Pami.

Pero esto no fue todo. Sobre el margen derecho del papel dejó un mensaje al presidente Javier Milei: “Yo te voté, motosierra (recortó un dibujo). Lo que podés hacer ahora es cortarte los h…s. La cabeza no, porque está quemada ya”.

También lo extendió hacia el resto que forma parte del espectro político: “Los anteriores, los que estuvieron, los que están, los que vendrán… Todos caca pura”, sentenció.

Finalmente, el elector (¿elector?) señaló: “Y si me detienen por este voto, quizás salgo ganando. ¿Por qué no?”

Con la Ley Electoral de la provincia de Buenos Aires, esto se trata de un voto en blanco. No es más voto nulo ni recurrido. La única excepcionalidad es que queda agendado en los archivos de los votos-mensajes insólitos, que nunca faltan en las elecciones.

