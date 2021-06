Eugenia Bosco, tras participar en la Ocean Race Europe con el Team México: “Quedamos conformes con el resultado”

Eugenia Bosco fue parte de la tripulación del Viva México que se ubicó sexto en la clase VO65 de la primera edición de la Ocean Race Europe que concluyó el sábado en, Génova, Italia, y, en diálogo con La Opinión, dijo que terminó “agotada” y la experiencia fue “muy buena”.

“Quedamos conformes con el resultados. Falta entrenamiento, se nota el equipo que lleva un poco más de tiempo formado”, expresó la sampedrina que en los próximos días se reincorporará a la Selección Argentina de nacra 17 porque con Mateo Majdalani será sparring de Santiago Lange y Cecilia Carranza en el tramo final de la preparación para los Juegos Olímpicos Tokio 2021.

En el Team México, Bosco estuvo a cargo del pit con el estadounidense Jen Edney: “Me sentí más preparada que cuando cruzamos el Océano Atlántico. Siempre seguís aprendiendo y también cometes errores, pero me encontré mejor”.

La versión europea de la Ocean Race se llevó a cabo por primera vez desde la costa del Atlántico Norte hacia el mar Mediterráneo en un circuito que constó de tres etapas en las cuáles los equipos sumaron puntos. La primera fue de Lorient (Francia) a Cascais (Portugal) donde hubo una regata costera; la siguiente hasta Alicante (España) y la última hasta Génova (Italia) en la que también si hizo una carrera.

El campeón fue Mirpuri Foundation Racing Team de Portugal con 21 puntos seguido de Sailing Poland de Polonia con 17, la misma cantidad de AkzoNobel Ocean Racing de Holanda que terminó tercero. Cuarto fue Team Childhood I de Suecia y Holanda con 12 unidades; y quinto The Austrian Ocean Race Project de Austria con 10 antes que el Team México con 9. El séptimo puesto fue para AmberSail-2 de Lituania.

La participación de México en el campeonato fue histórica porque se trató de la primera después de que entre 1973 y 1974 Ramón Carlín ganó la primera edición de la Ocean Race cuya próxima vez será en 2022 y 2023 y arrancará en España. Las tripulaciones navegarán por los océanos y recorrerán casi todo el mundo en una carrera que se extenderá durante varios meses.

La meta de Brockmann es participar y puede hacerlo la timonel de San Pedro, que no cerró las puertas aunque deberá coordinar los tiempos con su anhelo de clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024 en nacra 17: “Yo lo haría, pero tengo que buscar la manera de hacerlo junto con la clasificación a los JJOO. La verdad que no sé si me tendrán en cuenta tampoco, ya me dirán”.