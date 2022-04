Eugenia Bosco sobresalió en la Semana Olímpica Francesa y la coronó con la medal race

Eugenia Bosco, tripulante del nacra 17 cuyo timonel es Mateo Majdalani, coronó este sábado una gran actuación en la Semana Olímpica Francesa en Hyères, Francia, con el primer puesto en la medal race que ubicó a la dupla argentina en el séptimo lugar de la clasificación general del prestigioso certamen internacional que reunió a las mejores embarcaciones del planeta.

El equipo de la sampedrina llegó a la carrera más importante gracias a lo hecho en las 15 regatas clasificatorias en las que se ubicó noveno, 13°, octavo, 12°, décimo dos veces seguidas, noveno, 16° -descartada-, séptimo, décimo dos veces consecutivas, cuarto, 12°, 14° y tercero. Con los puntos cosechados, 131, fue octavo y ganar la prueba por medallas le permitió subir un escalón.

Las regatas se hicieron en el mar Mediterráneo. Foto: Sailing Energy.

“Muy contentos, hubo un poquito de viento, fue estresante pero divertido. Salió todo bien así que contentos con el resultado”, expresó la timonel formada en Náutico en un video que publicó la Federación Argentina de Yachting (FAY) en Instagram.

Los campeones fueron Los líderes son los italianos Ruggero Tita y Caterina Banti, medallistas de oro en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y ganadores también del Trofeo Princesa Sofia de comienzos de abril, donde Majdalani y Bosco quedaron undécimos a una posición de clasificar a la medal race. En Francia el podio lo completaron los británicos John Gimnson y Anna Burnet, plata en Tokio 2020, por delante de los finlandeses Kurtbay Sinem y Askseli Keskinen.

De la Semana Olímpica Francesa también participaron Santiago Lange y Victoria Travascio, quienes quedaron 17° y no llegaron a la medal race. Dante Cittadini y Teresa Romairone, por su parte, no lo hicieron porque no tienen embarcación y analizan su futuro. Las tres duplas nacionales tienen el objetivo de representar al país en París 2024 y, de momento, la que compone Bosco es la principal favorita.