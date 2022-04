El dilema de Dante Cittadini: lucha para ir a los Juegos Olímpicos 2024, lo dejaron sin barco y analiza dejar de navegar

Ser atleta de un deporte amateur es complejo en Argentina. Siempre nada es seguro y la realidad puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, como le ocurrió al timonel Dante Cittadini a quien a fines de febrero una reunión con la Federación Argentina de Yachting (FAY) le modificó su presente y futuro en su campaña con Teresa Romairone para representar al país en los Juegos Olímpicos París 2024 en la clase nacra 17, en la que también navegan la sampedrina Eugenia Bosco con Mateo Majdalani y la leyenda Santiago Lange con Victoria Travascio.

“Pedí juntarme con la FAY antes de ir a Mallorca y nos encontramos con que no íbamos a tener un barco en Europa, cuando era lo prometido, y que no se iban a hacer cargo de nada. Nos encontramos sin nada para ir, lo pensamos, no íbamos a ir y fuimos porque era un campeonato muy grande, un amigo nos alquiló un barco a muy buen precio y usamos nuestro presupuesto. No es una clase para alquilar barcos, cada uno tiene su material propio y hay que conocerlo con anticipación porque hay muchos detalles que pueden cambiar. Si no se conoce eso, no podés estar en la punta”, contó a La Opinión el joven medallista de oro en nacra 15 en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

Dante Cittadini en acción en el Trofeo Princesa Sofía. Foto: Sailing Energy.

La FAY tiene tres barcos de nacra 17. Uno está asignado a la dupla Majdalani-Bosco, otro a la de Lange-Travascio y el restante permanece en desuso en Barcelona a la espera de que un binomio logre la plaza para París 2024, explicó Cittadini: “Nosotros tenemos un barco en Buenos Aires que en noviembre del año pasado no quisieron mandarlo a Europa con los demás barcos porque nos prometieron alquilar uno. Era buenísimo porque teníamos un barco en Argentina para entrenar y después otro en Europa para competir. Llegamos a Mallorca y no teníamos barco, cuando hay uno en Barcelona sin usar, pero no lo podemos usar. Todo esto por criterio de la FAY, avalado por toda la FAY. Ese barco que nos iban a alquilar en Europa lo dejan guardado para la dupla que sea seleccionada para los JJOO dentro de un año”.

Así, Cittadini y Romairone tuvieron que conseguir a contrarreloj un nacra 17 en el viejo continente para competir a principios de abril en el Trofeo Princesa Sofía, donde participaron los mejores binomios del mundo y se ubicaron 27° con problemas en la embarcación que en dos jornadas sufrió roturas, tal contaron los navegantes en una publicación en redes sociales.

Dante Cittadini, además, detalló qué le pidieron con Romairone a la FAY previo al inicio de la campaña olímpica: “Fuimos a buscar cosas que ya tenía. Queríamos materiales como el caso de un barco, que es fundamental porque no podes estar alquilando un barco para cada campeonato. Si no conoces el barco te fastidias y perdés mucho tiempo en hacerlo andar. Eso nos pasó en Mallorca recientemente y el año pasado en Polonia en el primer torneo en nacra 17. Lo otro que queríamos era que se defina un Selectivo para París 2024 así se puede proyectar en base a eso. Que esté escrito, firmado y sea igual para todos para que tanto nosotros como los otros dos equipos estén en la misma ruta y peleen por eso”.

“Estamos viendo como seguimos y si seguimos. Es todo una incertidumbre” Dante Cittadini

El deportista de San Pedro, tal contó, se radicó recientemente en Italia y tras competir en el Princesa Sofía la navegante de San Isidro regresó a Argentina: “No estamos entrenando, corrimos en Mallorca por mucha voluntad y esfuerzo nuestro con un barco que se alquiló por día y el panorama era similar al del año pasado en Polonia. No queremos seguir más con esto así, es muy difícil. Estamos viendo como seguimos y si seguimos. Es todo una incertidumbre”.

Por último, sentenció: “Ahora estamos viendo el panorama, viendo si comprar un nacra 17. Por ahora no hay rumbo, estoy enfocado en lo mío en Italia y veremos qué sigue. Esperemos todo se acomode y haya nuevas oportunidades para incorporarnos a la flota de nacra 17. De lo contrario, tomaremos la decisión de bajarnos de nacra 17 y de la navegación”.