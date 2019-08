Ester Noat participó del encuentro de Kicillof con los candidatos a intendente

El candidato a gobernador por el Frente de Todos, Axel Kicillof, encabezó este miércoles un encuentro con los postulantes a intendente de los distritos bonaerenses, entre ellos la candidata local de esa alianza política, Ester Noat.

"No hay que aflojar", les dijo Kicillof respecto del camino hacia las Generales, tras el triunfo en las PASO, que puso al Frente de Todos como principal fuerza en todas las categorías, incluso en distritos donde gobierna Juntos por el Cambio, aunque en muchos casos los precandidatos oficialistas fueron los más votados y la oposición tenía varias listas.

Kicillof les pidió a los postulantes a gobernar los 135 municipios que no intercambien chicanas con el oficialismo y que no respondan "provocaciones" "No agredimos a nadie. Sigamos así", pidió.

Los referentes del kirchnerismo local difundieron un video de Axel Kicillof junto a la candidata local, Ester Noat. "El Frente de Todos pretende cambiar lo que está pasando en la Nación, en Provincia y en San Pedro también. Hay una sola boleta, una sola lista y es la que encabeza nuestra compañera", dijo, con ella a su lado.

El encuentro, que tuvo lugar en Avellaneda, se vio ensombrecido por la noticia de la muerte del intendente de Hipólito Yrigoyen, Jorge Cortés, quien falleció en un accidente automovilístico en la ruta 6, cuando regresaba a su pueblo tras partiipar de la actividad con Kicillof.