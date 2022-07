Este sábado, San Pedro tendrá su primera edición de la feria Mercados Bonaerenses

El programa Mercados Bonaerenses, que el Gobierno provincial lanzó en 2020 para generar canales alternativos de comercialización para emprendedores de la agricultura familia y productores de alimentos a baja escala tendrá su edición local este sábado.

Será el lanzamiento, de manera tal que buscarán darle continuidad en el tiempo, con proyección de poner en marcha una feria por mes, informó el secretario de Desarrollo Económico municipal, Martín Baraybar.

La feria, con gazebos enviados por el Ministerio de Desarrollo Agrario para identificarla, se montará este sábado entre las 9.00 y las 13.00 en la plazoleta Fray Cayetano José Rodríguez, en la zona de la denominada “medialuna”, en el pasaje Osvaldo “Pato” Morresi.

“Esto viene de un trabajo que venimos desarrollando hace un tiempo, hicimos una convocatoria a emprendedores y pequeños productores de alimentos, agricultura familiar, productores domiciliarios”, explicó Baraybar en Radio Cuarentena.

El funcionario informó que tras una convocatoria que hicieron hace un tiempo vía redes sociales, “se inscribieron 17, 18 productores” que “ya figura en la aplicación Mercados Bonaerenses” y que participarán de esta primera edición local.

“Esto es como la feria Frutos de la Tierra y el Río, incluso algunos de ellos van a estar, es una alternativa más, la idea es hacerlo una vez al mes”, dijo Baraybar y consideró: “El plan es trabajar con el sector del emprendedurismo, que encuentra su sustento de vida, con el plan de ir buscando su formalización”.

En la feria Mercados Bonaerenses los sampedrinos encontrarán huevos, mermeladas, escabeches, pescado de ríos, verdura agroecolígca, panificados, pastelería, entre otros productos de sampedrinos a los que “”se pueden sumar de otros lugares para completar productos que no haya en este listado, que es abierto”, indicó.

“Estamos hablando de producciones a baja escala, no es la idea competir con el otro sector sino complementar. Tiene que ser de producción propia, no se puede revender algo que no se produce”, aclaró Baraybar.

“A partir del lanzamiento de la aplicación móvil Mercados Bonaerenses se implementó un plan de descuentos para consumidores con la plataforma Cuenta DNI Comercios del Banco Provincia, que en abril brinda un 40 % de reintegro los viernes y los sábados en los puestos adheridos”, informó el Gobierno provincial.