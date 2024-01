El delincuente, que es conocido en la zona por su extenso historial de estafas a casas de deportes, panaderías, carnicerías apareció nuevamente en una parrilla ubicada en la entrada de Baradero. En la ciudad vecina ya había dejado huellas a principios de 2023 comprando una carpa y artículos de pesca.

Pero esta vez fue mucho más allá y con la panza llena, cualquiera es inteligente para escaparse.

El hecho ocurrió el miércoles por la noche y según relata, Erica, dueña de la popular parrilla y pulpería “El Encuentro”, el hombre llegó “de la nada” y parecía "apurado" por irse en todo momento.

"Se sentó, preguntó qué era lo que salía más rápido", indicó la víctima, que además relató que el delincuente le dijo que le quería pagar a través de QR, pero que, al indicarle que no poseía ese método de pago, le dijo que le "haría una transferencia". Tenía hambre y apuro.

Luego de la supuesta operación bancaria, el estafador le explicó a la comerciante que el dinero "tardaba en llegar" porque el banco siempre se demora en acreditar las transacciones.

Sin desconfiar del supuesto comensal, la dueña de la parrilla explicó que antes de irse, el hombre le pidió "si podía hacerle una gauchada" y darle dinero en efectivo ya que lo necesitaba para "pagar el remis" y otras cosas.

"Cuando se fue me di cuenta que esta vez me había transferido por Mercado Pago y que tampoco había impactado. Miré de nuevo el comprobante y no decía los datos de mi banco. Le empecé a mandar mensajes, a llamar y me bloqueó", relató la víctima que concluyó indicando que policía logró localizarlo en Zárate, pero que "lo soltaron" alegando que "él siempre hace lo mismo que estafó un montón de gente" y que "no pueden hacer nada".

Como si no fuera suficiente, Erica explicó que al “no poder dormir” se dio cuenta que “alguien” había generado una orden de extracción desde su homebanking y que le habían sacado hasta los ´"últimos cinco mil pesos" que le quedaban.