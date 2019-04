Está en riesgo el inicio del Apertura de la Liga Sampedrina porque la Policía pidió más efectivos en las canchas

La Liga Sampedrina (LDS) programó el lunes por la noche en una reunión ordinaria de delegados los partidos de la primera fecha del Apertura que tiene previsto comenzar el sábado pero que se puso en duda en las últimas horas debido a que la Policía pidió que los encuentros de primera división se disputen con un mínimo de seis efectivos, dos más de lo habitual.

El incremento de personal obligará a los clubes, muchos apremiados económicamente ante la crisis actual, a desembolsar más dinero. Según establece el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, cada agente percibe por su labor de cuatro horas 1.096 pesos que multiplicados por cuatro personas da 4.384. Ante la nueva imposición, las instituciones deportivas deberán pagar un total de 6.576 pesos por cotejo y, por ello, hoy se juntarán en el salón Pedro Barri con la Mesa Directiva que preside Hugo Cejas para iniciar un reclamo con la postura de que si no hay marcha atrás no comenzarán a competir.

Aunque no trascendió oficialmente, el pedido de la comisaría local radicaría en diferentes conflictos que se desataron la última semana donde los efectivos fueron agredidos por hinchas. El primero de ellos ocurrió en la final del Torneo Preparación entre Las Palmeras y Central Córdoba en el Complejo Jorge Suárez de Paraná donde simpatizantes riotalenses quisieron ingresar al campo de juego a festejar la obtención del campeonato con sus jugadores y no pudieron hacerlo porque la Policía, como indica el reglamento, no abrió la puerta y recibió agravios verbales de un puñado de personas.

El otro incidente sería el que ocurrió el domingo en el Estadio Municipal donde unos pocos hinchas de Mitre, después de la eliminación de su equipo del Torneo Regional Federal Amateur del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en manos de General Rojo de San Nicolás, en su afán por agredir al árbitro Alejandro Caraballo Bernal por su mala labor mantuvieron un encontronazo con los efectivos dispuestos en la puerta del vestuario de los jueces. Incluso, uno de los integrantes de la fuerza de seguridad sufrió lesiones físicas y desde la comisaría iniciaron acciones legales en la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) para que se intrometa en el asunto.

"Estamos esperando respuestas en cuanto a las sanciones que nosotros sugerimos. También tenemos la facultad de hacer otras que están encaminadas. Lo que sucedió es lamentable, más atentando contra la Policía que no estaba para enfrentarse con la hinchada sino para cuidar el espectáculo público", aseguró el jefe de la comisaría local, Andrés Galiano.

A excepción de Las Palmeras que publicó en su página de Facebook que "ante el gran incremento de costos para participar en el campeonato local" analizarán "participar o no" del Apertura, ningún club manifestó su postura aunque tampoco estarían dispuestos a abonar seis efectivos por partido, situación que comenzará a dirimirse hoy y pone en jaque el comienzo del campeonato.