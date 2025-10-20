El sábado se llevó a cabo la última fecha del Campeonato Metropolitano FECBA 2025 en el CeNARD donde participaron floretistas de la Sociedad Italiana.

Isabella Garrote Arellano se consagró campeona en la categoría Florete Femenino Pre Infantil, obteniendo la medalla de oro por tercer año consecutivo. Con este resultado, se posiciona nuevamente en el primer lugar del Ranking Metropolitano. En la misma categoría, Alba Peix logró subirse al podio al obtener la medalla de bronce

Los esgrimistas de la Sociedad Italiana se destacaron en el CeNARD.

En Florete Masculino Pre Infantil, Ulises Rodríguez Larrea consiguió la medalla de bronce, mientras que Jaime Peix alcanzó el tercer puesto en la categoría Florete Masculino Infantil. Máximo Garrote Arellano obtuvo la medalla de bronce en Florete Masculino Pre Cadete.

León Domeniconi tuvo una participación en dos categorías: Florete Masculino Pre Cadete y Florete Masculino Mayores.

De cara la recta final del año, en noviembre los esgrimistas tienen la primera fecha del Nacional 2026 en Córdoba y en diciembre, la Sociedad Italiana ya prepara un encuentro con salas de Buenos Aires.

