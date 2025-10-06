El Campeonato Nacional de Cadetes, Precadetes y Juveniles 2025 se llevó a cabo este sábado en el Club Universitario de Rosario, y reunió a competidores de distintas regiones del país.

En la categoría Florete Masculino Precadete, Máximo Garrote Arellano obtuvo la medalla de plata, mientras que León Domeniconi se ubicó en el tercer puesto y Jaime Peix finalizó en el quinto lugar.

Además, Garrote Orellano y Domeniconi también compitieron en la categoría Cadetes de Florete Masculino, donde ambos llegaron hasta el cuadro de 16, midiendose ante floretistas de mayor edad.

