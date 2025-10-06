Esgrima: buena participación sampedrina en el Nacional de Rosario
Máximo Garrote Arellano, Jaime Peix y León Domeniconi , floretistas de la Sociedad Italiana, participaron este sábado del Campeonato Nacional de Cadetes, Precadetes y Juveniles que se disputó en Rosario.
El Campeonato Nacional de Cadetes, Precadetes y Juveniles 2025 se llevó a cabo este sábado en el Club Universitario de Rosario, y reunió a competidores de distintas regiones del país.
En la categoría Florete Masculino Precadete, Máximo Garrote Arellano obtuvo la medalla de plata, mientras que León Domeniconi se ubicó en el tercer puesto y Jaime Peix finalizó en el quinto lugar.
Además, Garrote Orellano y Domeniconi también compitieron en la categoría Cadetes de Florete Masculino, donde ambos llegaron hasta el cuadro de 16, midiendose ante floretistas de mayor edad.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión