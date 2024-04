Luego de la jornada solidaria que organizaron familias de la primaria 6 para reacondicionar el establecimiento, la escuela 1 se sumó, y junto a las familias de la institución se reunieron este sábado.

Carolina Frangi, directora de la primaria, en diálogo con La Opinión contó que la semana pasada recibieron una donación del Concejo Escolar de 80 litros de pintura, pero como "no alcanzaba", junto a la cooperadora de la escuela compraron más.

Con esto, planean reacondionar el patio interior, para continuar con la galería. Además de pintar paredes y pizarrones, piensan arreglar los baños, tanto masculinos como femeninos.

"La idea es llevar a cabo las tareas de mantenimiento todos los sábados por la mañana con la compañía de las familias, docentes y todo el que quiera colaborar, no solo con donaciones sino que participando con los arreglos" invitó Caro.

Poco a poco las familias unen esfuerzos para que el lugar al que concurren sus hijos esté en mejores condiciones y sin obstáculos burocráticos.

