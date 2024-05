Al igual que cuando denunció la cartelería de una inmobiliaria que puso en venta una gran porción de la zona costera que luego se vio obligada a retirar, Eduardo Génova alerta sobre lo que sucede en otros tramos de la ribera. En coincidencia con decenas de publicaciones de La Opinión & Sin Galera, no hay controles ni monitoreo de cumplimiento de normas que impiden el avance de privados en la costa.

“Comenzaron las OBRAS para HERMOSEAR LA COSTANERA”, así en minúscula y mayúscula apareció el comentario de Génova, asombrado por el espectáculo que se abría frente a la bajada de Los Dos Pinos.

“Mientras en las ciudades vecinas hacen obras para atraer el turismo mejorando la ribera acá CUALQUIERA HACE LO QUE SE LE ANTOJA SIN NINGUN CONTROL. Propongo que SE PROHIBA CUALQUIER CONSTRUCCION O REFORMA EN LA COSTANERA”, dijo el hijo del ex concejal radical pese a que ya hay normativa que impide la apropiación que por lo general termina con trámites de posesiones.

.

“Howard tapó con construcciones lo poco que se veía de agua., Tiro Federal coloco cien carteles con publicidad estropeando la vista de la barranca. No me opongo a qué esté el Club ahí, sino que se cuide el paisaje”, aclaró este vecino en el comentario que acompaña las fotos que envió a este medio.

Ese es el camino de Los Dos Pinos y de El Dueño del Tano, que desemboca abajo en la costanera, ahí en el riacho y bajando, la primera vista que tenés es eso. Es una cosa de locos. Bueno, al margen de los animales y de todo lo que hay, ¿no?"

La bajada desemboca en la apropiación de la costanera y el vecino pide que se ponga fin a las ocupaciones en la ribera.

También se refirió a diques y a un proyecto de puerto para los apicultores que también terminó con intervenciones sobre territorio que debe estar protegido.

“No sé para qué son, en definitiva. Lo habían hecho para los de las abejas, para los barcos de las abejas, no sé bien qué era. La bajada de Chávez y otro que hay más adelante. Eso lo coparon todo, lo usan para guardar autos, para dejar cosas tiradas; todo un descontrol. Me parece un disparate total.

Estas cosas se pagan después a la larga, ¿no? Porque, bueno, a la larga no, a la corta ya se está pagando, el turismo no viene. ¿Y qué va a venir? A ver mugre, a ver animales sueltos”, se preguntó Génova al igual que miles de sampedtinos que ya no tienen acceso al río.