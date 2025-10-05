Un joven de 29 años fue asistido en la Guardia del Hospital este domingo por la madrugada tras ser atropellado en la vía pública por una camioneta Toyota Hilux blanca cuyo conductor siguió su marcha tras el accidente.

El hecho ocurrió en la zona de Lucio Mansilla y Combate de Obligado, cuando se desató la tormenta de lluvia y viento que azotó a San Pedro y la zona.

A primeras horas de la mañana, un hombre de 47 años se presentó en la Comisaría de manera espontánea para ponerse a disposición de la Justicia y aseguró que no se había dado cuenta del accidente.

Relató que circulaba por Lucio Mansilla y al llegar a la intersección con Combate de Obligado escuchó un impacto en la zona delantera, pero siguió su marcha porque la lluvia impedía la visibilidad.

La Toyota Hilux blanca en la que llegó el conductor presentaba daños en la zona del paragolpes delantero, del lado izquierdo.

