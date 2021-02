Empleado de Club Zero aclaró que el local cumple con todos los requisitos para funcionar

A poco de darse a conocer un Reporte Ciudadano con una foto que muestra el local con una importante cantidad de concurrentes sin cumplir los protocolos de protección y distanciamiento, uno de sus responsables Matías Colazo, remitió su queja a La Opinión.

Publicidad

Como es costumbre en este medio y frente a su sospecha sobre la existencia de animosidad respecto a su comercio, publicamos sus argumentos en relación a las imágenes que se difundieron:

“Esa foto esta sacada en el momento en el cual nosotros apagamos todo y la gente se para para irse. Control viene 2 y hasta 3 veces por noche a controlar de que estén todos sentados y la verdad es que jamás tuvimos ningún problema con la capacidad y menos con que la gente esté bailando sin respetar las normas. El tema del sonido reconoecemos que tenemos sonido de boliche y por ahí el volumen se nos pasa un poco pero lo bajamos en el momento”, indicó Colazo.

“no somos el único lugar abierto y pareciera que todos nos tiran a matar”.

Luego aclaró “Sacando de lado el día de la clausura por un cumple de una nena de 4 años a las 16 horas, de lo demás no pueden decir que no cumplimos con las normas. Esa foto está fuera de contexto y está claro que es con mala intención. Nosotros sólo queremos trabajar en un momento en el que el país y el mundo está pasando por una crisis muy difícil y solo pedimos que tengan un poco de consideración porque no somos el único lugar abierto y pareciera que todos nos tiran a matar”.

En su descargo también agregó: “Tenemos todos los papeles que demuestran que estamos al día y cumpliendo con todas las normas de seguridad que se necesitan para funcionar como bar. Yo no soy dueño del lugar soy un simple empleado que defiende su puesto de trabajo y doy gracias que puedo trabajar en un momento tan difícil para muchas familias”.

La realidad es que a diario se reciben decenas de fotos y videos de quebrantamiento de las normas. Con independencia de propietarios, intereses comerciales o simplemente la molestia que ocasionan, ha sido norma desde el principio de la pandemia difundir las inquietudes de los jóvenes como ya ha sucedido en otras ocasiones que desde el interior de una fiesta se graban música e imagenes que se viralizan.

Una vez que Colazo comprendió que el tratamiento es el mismo para todos, agregí “ustedes son los ojos y oídos de todo San Pedro y lo que dicen ustedes recorre todas las casas por eso mismo quiero que sepan que detrás de esto hay muchas familias y que solo queremos trabajar”, concluyó.