Paraná empató sin goles ante Regatas de San Nicolás el jueves por la noche en lo que fue su debut en el Torneo Regional Federal Amateur pero las miradas también estuvieron puestas en el 10 del equipo visitante, que es uno de los refuerzos más importantes de la categoría: Emiliano Vecchio.

El ex Racing, Rosario Central, Corinthians, Colo Colo, entre otros, estuvo en el Jorge Delfor Suárez y desde temprano recibió el reconocimiento de chicos y grandes, que se acercaron a saludarlo y pedirle fotos.

Vecchio jugó todo el partido contra Paraná.

Vecchio se mostró como uno más, como si esos más de cuatrocientos partidos como profesional no existieran y se lo vio muy cerca de sus compañeros, alentadolos constantemente y también muy ameno con la prensa local y nicoleña, a quienes saludó con un apreton de manos.

El partido fue lo que más le costó al rosarino que en noventa minutos no pudo hacerse cargo de la del balón ni sacar diferencia en la pelota parada y en gran parte eso también fue mérito de Paraná y la gran noche de jugadores como Braian Moreno, Carlos Pascual y Emmanuel Pio, que fueron los que más intervinieron en el marcaje del volante.

Lo que muchos notaron en Vecchio fue su precisión en el juego al primer toque, un recurso que lo ayudó a resolver rápido en situaciones puntuales, dejando destellos de su jerarquía la cual no pudo hacer valer en el desarrollo del encuentro.

El rosarino criticó la cancha de Paraná.

Finalizado el partido, el volante de 36 años se acercó a dialogar con La Opinión y dejó sus sensaciones sobre el encuentro.

‘’Fue un partido durísimo, sabíamos que iba a ser de esta manera. La cancha es lamentable porque podría haber sido un espectaculo mejor pero el equipo sacó un punto que nos permite estar arriba'', dijo el 10 de Regatas.

Disconforme con el estado de juego del Jorge Delfor Suárez, dijo que ‘’va a ser difícil encontrar una cancha peor que esta'' pero que ‘’hay que adaptarse'' porque el plantel ‘’tiene un objetivo claro''.

‘’Trato de aportar lo mío, desde donde me toque'', dice Vecchio que define como un ‘’grupo espectacular'' a sus compañeros que ‘’son pibes que dejan la vida''.

Como hubo gestos de admiración, también hubo insultos hacía el rosarino pero, acostumbrado por su paso en el primer nivel, trata de ignorar ‘’lo externo'' y que no le molestan los malos comentarios en su contra.

‘’Jugué con quince personas y con cincuenta mil, para mi lo más importante es estar adentro de la cancha. El fútbol es así'', cuenta Vecchio sobre como vive los partidos en este Torneo Regional Federal Amateur.

Regatas ahora tendrá descanso porque queda libre en la tercera fecha pero aun así, seguirá siendo el líder de la zona 7, con cuatro puntos. Por otro lado, Paraná buscará vencer a La Emilia para igualar la línea del Náutico nicoleño y afrontar la segunda vuelta del grupo con las chances intactas de pasar de fase.