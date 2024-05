Elohim, el pequeño de cuatro años que es conocido en la ciudad por ser un guerrero al someterse a diversas cirugías e intervenciones médicas, deberá afrontar una nueva batalla junto a su familia.

Este jueves, el niño debió ser internado de urgencia en el Hospital de Niños Sor Ludovica de La Plata, tras presentar convulsiones debido a una bacteriana asociada al catéter que el pequeño utiliza desde hace un tiempo para poder alimentarse.

“Él ya saben que tiene un catéter que pasa por el vaso sanguíneo y llega hasta su corazoncito, dónde queda 14 horas alimentándose para su desarrollo y nutrientes que él necesita”, explicó Abigail, su mamá a La Opinión.

Pero ahora las venas de Elohim ya no resisten al catéter, por lo que es urgente para su salud poder conseguir el nuevo catéter semiimplantable.

“La obra social no me lo cubre más por un problema de empresa y tenemos que pagarlo de nuestro bolsillo. Nos sale más de 350 mil pesos y hoy por día no tenemos cómo pagarlo”, indicó su mamá.

Por otro lado, no es la primera vez que la familia lucha con la obra social, ya que en el mes de marzo, cuando el niño fue operado por quinta vez en La Plata, desde Ioma no les daban respuestas concisas acerca del trámite a realizar para que el pequeño se pueda colocar “un botón gástrico”.

“Elohim está necesitando más que nunca la ayuda y colaboración de todos. Con un granito de arena de cada uno de ustedes nos ayudarían a salvarle la vida” escribió Abigail en las redes sociales.

Todos aquellos interesados en ayudar a Elohim, pueden comunicarse al 3329 322032.