Elecciones Paso 2021: la mesa 68 de la escuela 3 no abrió hasta casi las 11.00

Alrededor de las 11.00 de la mañana, tres horas después del comienzo de los comicios, esa mesa recién comenzaba la actividad.

La exconcejala Sandra Mari expresó su descontento: “Había adultos mayores esperando desde temprano que tuvieron que pasar primero porque tienen prioridad. Es impresionante la cola que hay”. señaló.

“Las personas que llegaron primero no estaban en condiciones de hacerse cargo de la mesa. Los que no tienen ninguna condición o enfermedad calcula que hasta después de las 12.00 no van a poder entrar. Hay gente afuera y adentro”, describió Sandra Mari.