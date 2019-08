Elecciones Paso 2019: precandidatos del Frente de Todos se quejaron porque les "escondían" las boletas

Durante la jornada electoral de este domingo la única queja de los sectores que compitieron en San Pedro estuvo relacionada con las boletas del Frente de Todos. Desde los búnkers de los cuatro precandidatos coincidieron en el reclamo.

Cuando fue a votar a la escuela 7, pasado el mediodía, la precandidata de la lista 4, Ester Noat, habló de "complicaciones" con las boletas. "Desaparecen, las esconden", dijo. Desde su espacio emitieron un comuncado "ante la detección de múltiples acciones desleales" relacionadas con el tema. "Si observan faltantes de boletas en los cuartos oscuros deben avisar a las autoridades de mesa o fiscales correspondientes", señalaron.

"Las primeras horas fueron terribles. Nos llamaban los fiscales avisándonos que nos robaban todas las boletas. Teníamos que reponer cada 15 minutos. Anduvimos a las corridas" explicaron desde el búnker cuando La Opinión pasó, alredeedor de las 15.00

De la misma manera, en la sede de Uocra, donde estaban organizados los representantes de la lista 8 que encabezó Marcos Arana, la primera precandidata a concejala, Cecilia Vázquez, se quejó por la situación con las boletas.

"No entendemos lo que están haciendo con las boletas. No es contra uno en particular, como dicen, es contra el espacio. Nos dejan destrozadas las boletas", señaló Vázquez en diálogo con La Opinión.

"Nos esconden las boletas, hacen varios pilones con boletas de los otros tapando las nuestras, pero bueno, es hasta ahora la única trampa que hemos visto", se quejaron en el de Eduardo "Ñato" Estelrrich.

En el de Luiano Juhant también hubo quejas: "Tenemos problemas con las boletas y en la escuela Socorro hay mucha desorganización. Hay presidentes de mesa solos y por momentos no dejan entrar al cuarto oscuro".