Elecciones Paso 2019: Ester Noat ganó la interna del Frente de Todos

La precandidata de la lista 4 del Frente de Todos, Ester Noat, fue proclamada ganadora de la interna y será la que compita por la intendencia en San Pedro en representación de la alianza que lidera la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Noat venció en la interna a Marcos Arana, Eduardo "Ñato" Estelrrich y Luciano Juhant. En todas las mesas, su victoria fue por importante cantidad de votos, quedando como la segunda precandidata más votada, detrás del intendente Cecilio Salazar.

"Lo primero que dije es que no me siento ganadora, al contrario, es la responsabilidad que me dieron de representar al Frente de Todos. Tenemos que estar todos, no sólo nosotros, sino también aquellos ciudadanos a los que todavía no llegamos con nuestra palabra", dijo Noat.

"Nuestro adversario política es Macri, es Vidal y es a nivel local", sostuvo y aseguró: "La unidad no era una lista única. La unidad valedera es la posterior a las Paso". En ese sentido, destacó: "Marcos me llamó a mí, hablamos con Luciano, que vino para acá. No pude hablar con Estelrrich porque estaba manejando".

Noat anunció que va a "hablar con Amado, Llarín y Sosa", los precandidatos del frente Dignididad Popular de Santiago Cúneo, que acompañaban por fuera del Frente de Todos a la fórmula Fernández - Fernández. "Tenemos que estar todos. Gracias a dios que cada uno se pudo presentar. Estamos todos y todas", dijo.

"Yo creo que nosotros tenemos muchas expectativas y muy buenas. El frente ha hecho una buena elección", sostuvo Ester Noat. En efecto, las cuatro listas del Frente de Todos, en conjunto, lograron una cantidad de votos que lo ubicaban en paridad con Juntos por el Cambio.