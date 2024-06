El lunes a las 24.00 vence el plazo para presentar listas para competir en las elecciones de Coopser y además de la Roja, que representa al oficialismo de la cooperativa, habrá otros colores que intentarán cambiar la conducción.

Una de las listas reservadas para competir es la Verde, cuyo referente, Fernando Altolaguirre, detalló este sábado en Sin Galera los planes que tienen para ejecutar si logran ganar el Consejo de Administración.

Altolaguirre contó que un grupo de profesionales, trabajadores y vecinos en general se sumó a la iniciativa y que esperan reunir para el lunes los 238 candidatos necesarios, entre titulares y suplentes, para competir en todos los distritos en los que se divide la elección, así como los alrededor de 500 avales que necesitan para presentar la lista.

Roberto Riva, Rodrigo Ruiz, Christian Tronconi, Pedro Bordoy, Alejandro y Alan Baker, José Manuel Alfonso, y Soledad Gonzalvo son algunos de los vecinos que acompañan a Altolaguirre.

Además, se sumaron a su lista algunos referentes que tuvieron o tienen un paso por la política, como la exdirectora de Comisiones de Fomento, Inés Mario; el exsecretario de Obras Públicas, Roberto Calvet; el excandidato a concejal por Avanza Libertad, Marcos Rosenberg; y referentes del Pro local, como Fernando Picaso y la presidenta, Mabel Prado.

"La cooperativa, hoy día, no trabaja en la forma del cooperativismo, no tiene la esencia", dijo Altolaguirre, cuyo padre es primo de Edgardo "Yayo" Altolaguirre, expresidente de Coopser, exconcejal y artista local recientemente fallecido.

"Aspiro a que sea sustentable en el tiempo, no como estamos hoy, con una misma administración y sin cambios, todo son problemas", señaló y aseguró: "Queremos que todas las personas participen, que haya disidencia, también".

Este sábado, desde las 11.00 de la mañana, dispusieron una mesita en el bar Butti para recibir firmas para avalar la lista y sumar candidatos para lograr los 238 necesarios para participar en todos los distritos.

"Queremos que la cooperativa vuelva a ser del pueblo, que cada socio tenga una voz dentro del consejo, que pueda expresarse", señaló y aseguró: "Queremos un cambio".

"No estoy formando una lista para que vayan y levanten la mano, quiero personas en las asambleas que tengan disidencias", dijo Altolaguirre y aseguró: "Si ganamos, no queda nadie del Consejo viejo, volvemos a foja cero".

Sostuvo que si ganan van a "transparentar los números" para que los socios sepan "por qué estamos con un déficit abajo" y aseguró que se trata de "mucha plata". Eso se revelará en la asamblea en la que se ponga en debate memoria y balance.

Las elecciones son el 7 de julio y el martes se conocerán las lista que participarán. Además de la Roja, oficialista, y la Verde de Altolaguirre se habla de una Violeta que también estaría buscando avales y candidatos a delegados para presentarse, y hasta hubo versiones de una cuarta, Celeste y Blanca.