“Me dirijo a usted en referencia a la nota recibida en el día de la fecha a las 13 49 hs, donde dan por “no presentada y no oficializada la denominada lista verde”, para informar que apelaremos la decisión ante el INAES, debido a las irregularidades en los padrones que fueron provistos por ustedes oportunamente, surgiendo claramente en su nota que poseen uno oficial y otro que fue entregado maliciosamente a nosotros. En el día de hoy surgen nuevas observaciones que no estaban descriptas en la compulsa del 1 de julio del corriente , fecha en la cual teníamos tres días para subsanarlas, lo que pone en evidencia que no han sido correctas sus observaciones anteriormente informadas para su subsanación”, dice el primer párrafo de la carta dirigida por la lista Verde al Consejo de Administración.

“Queremos dejar por escrito que no hemos tenido posibilidad de acceder a la presentación de la lista Roja,ni designar veedores a la compulsa, encontrándonos en clara desigualdad de condiciones, dejando sentado que el Síndico Pablo Peralta en ningún momento nos recibió , no nos ha atendió para evacuar dudas, ni para solucionar nada referente a la presentación de nuestra lista y que por el contrario salió en conferencia de prensa a hacer acusaciones y difamar a los que integramos la misma, realizó una denuncia penal en contra de nuestro apoderado el Sr. Roberto Riva, hizo comentarios desafortunados sobre la compulsa, expuso nombres y apellidos y dijo que se tomarían represalias contra todos los integrantes de nuestra lista, por lo que venimos a recordarle a Usted, que el deber del síndico es ser imparcial al consejo de administración y atender a los socios ante cualquier reclamo aunque pertenezcan a una lista opositora (Verde)”, indicaron el viernes por la noche desde la nómina opositora que buscará también una manera de proteger a las personas que -según refieren- quedaron expuestas a esas amenazas.

“Desestimamos que el consejo de administración haya hecho un gran esfuerzo, como informan en su nota, para que nuestro grupo promotor concurriera a la sede de la cooperativa a ratificar sus candidaturas, puesto que públicamente se han encargado de difamarnos y acusarnos desde el primer día de presentada nuestra lista haciendo publica y popular la compulsa”.

El texto finaliza con la siguiente advertencia: “Por lo expuesto adjuntamos documentación a la denuncia radicada ante INAES , expediente que obra en nuestro poder, quedando a la espera de los veedores pedidos al poder Ejecutivo para fiscalizar, clarificar y declarar la nulidad de la compulsa que llevó a ustedes a la determinación de “no dar por presentada y no oficializada la denominada lista verde”, como así también declarar nula la Asamblea donde se elijan las nuevas autoridades de la comisión directiva de COOPSER por el periodo 24/25. A partir de este momento continuaremos la denuncia correspondiente en forma junta con la dirección de supervisión y legales del INAES queda Usted debidamente informado”, concluye la misiva con la firma del Ingenieron Roberto Riva en su condición de apoderado de la lista Verde..

Este sábado a las 10.00 habrá conferencia de prensa en la sede adminintrativa de la empresa distribuidora de energía pero por lo pronto el 14 de julio no habrá elecciones, tal como lo adelantó La Opinión.