E21: Con Lafalce, Pelletier y Taurizano hay Pro San Pedro

En un año electoral y con el frente Cambiemos desdibujado por las debilitadas convicciones de quienes lo integran, cada uno juega sus cartas a cualquier precio y sin tener certezas de cuál será el valor final.

Publicidad

Con el Partido FE alejado definitivamente del frente y recostado al Albertismo, y el radicalismo “chorizo” sumergido en la interna para dirimir cuales son los “puros” y los de “mezcla”; el Pro hace la suya y conformó un equipo de trabajo para ir delineando los pasos a dar, de cara a los comicios de este año.

La Mesa Conductiva del Pro San Pedro quedó conformada el martes luego de una reunión de la que participaron distintos dirigentes, en su mayoría de la actualidad e integrantes del bloque oficialista del Concejo Deliberante.

Convergentes desde distintos sectores de la política local, con pasado radical y justicialista, en la gacetilla difundida se puede apreciar la presencia, entre otros, los actuales concejales oficialistas como Gerardo Pelletier, Natalia Claverini, Ana Tiramonti y Damián Lafalce, el ex Subsecretario Administrativo de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, Diego Taurizano; Bruno Sciarra, ex coordinador de la Agencia de Acreditación de Competencias Laborales dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación Bonaerense durante la gestión de Mará Eugenia Vidal; la Consejera Escolar suplente Cecilia Ansaloni; el empleado municipal y personal de la salud Diego Lafalce, quien supo ser en el año 2013 precandidato a concejal por el Partido Lealtad y Dignidad pero no superó las Paso al obtener solo 392 votos; y la ex Directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Dra. Paola Prez, la misma que arrancó la gestión a la par de Cecilio Salazar y Karina Chiarella en el 2015 pero a los pocos meses decidió alejarse en medio de graves acusaciones y hasta una demanda que poco prosperó.

“Aún no sabemos qué va a querer hacer él (por Cecilio Salazar), explicó Diego Lafalce a La Opinión. “En lo personal la idea es una construcción pura del Pro, sin grises de otros partidos”. “Una vez conformado nuestro espacio ver de qué manera se constituye la súper estructura y ahí actuaremos”, agregó. “La idea es ser un espacio alternativo y de superación para cada ciudadano. Que esté ideológicamente de acuerdo con nosotros o no. La transformación de la política y el bienestar debe ser general”, manifestó.

El comunicado difundido por la flamante Mesa del Pro, destaca que “El año está comenzando y el contexto nos sigue presentando grandes desafíos y solo podemos atravesarlos si estamos unidos y buscando objetivos comunes por el bien de San Pedro”; además están invitando a sumarse a “todas las personas que se sientan afines y trabajar por San Pedro”.

El comunicado se cierra con una frase tan contrapuesta como las convicciones de la política de turno: “Construyamos juntos un San Pedro mejor”, dice; cuando en su gran mayoría, Pelletier, Tiramonti, Claverini, Sciarra, Taurizano y Lafalce, entre otros, fueron y son parte del San Pedro actual.