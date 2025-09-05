El frente Fuerza Patria cerró campaña camino a las elecciones del domingo en el Centro Cosmopolita, sede del partido Fe que conduce el intendente Cecilio Salazar y que forma parte de la alianza que reúne a la mayoría del peronismo en la provincia de Buenos Aires.

Con el jefe comunal como "maestro de ceremonias" —se ocupó de presentar a cada orador— y la participación del ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, el oficialismo local tuvo a los principales candidatos al frente del acto, que según dijeron querían que fuera "corto" porque había partido de la selección de fútbol, anunciado como el último oficial de Messi en la Argentina.

Cecilio Salazar cerró el acto cantando la versión del clásico cubano Guajira Guantanamera que circuló en redes para cuestionar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tras lo que compartieron choripanes.

En sus discursos, todos los oradores apuntaron al gobierno de Milei y aseguraron que este domingo "hay que ponerle un freno" a la gestión nacional, por lo que convocaron a votar a favor de las listas del peronismo que enfrentan a La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

El intendente, al abrir el acto, aseguró que "Ariel Rey es el mascarón de proa" de La Libertad Avanza y que "el único conductor es Luis Silva", el esposo de la candidata a diputada Analía Corvino, titular de Anses, a quienes también criticó.

Durante los discursos, hubo cuestionamientos a las políticas nacionales y a las propuestas de los candidatos de Milei en San Pedro, especialmente a Ariel Rey, a quien nombraron en varias oportunidades.

Como una manera de señalar confrontación directa con ese candidato, que en 2023 compitió por la intendencia, Rey fue parte de los discursos y hasta se escuchó a Salazar repasar el cierre de campaña con Ritondo y Santilli.

Sobre ellos dijo: “Nunca recibiría a gente de esa calaña”, aunque con Ritondo supo sacarse fotos y recibirlo en varias oportunidades cuando era ministro de Seguridad de Vidal, a quien Salazar respondió durante todos su primer mandato.

Hablaron la primera candidata a consejera escolar, Ivana Rodríguez; y los candidatos a concejal Martín Baraybar, Candelaria Cuscuela y Valentín Bravo, en ese orden, para dejar a Salazar tanto la apertura como el cierre.

En sus palabras, Bravo hizo hincapié en su gestión como director de Deportes y aseguró: "No venimos a prometer imposibles, venimos a cerrar una campaña que fue una conversación franca".

Durante el acto destacaron la presencia de Mónica Otero, expresidenta del Concejo Deliberante, concejala en uso de licencia e histórica organizadora de la fiscalización de las listas de Cecilio Salazar desde 2013, quien por cuestiones de salud se mantuvo alejada de esa actividad.