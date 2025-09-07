El móvil de Lili Berardi recorre los diferentes establecimientos de la ciudad describiendo un panorama de los primeros minutos del acto eleccionario.

En el caso de la Mesa de Extranjeros, que son dos ubicadas en el Jardín de Infantes Nº 902, de Eduardo Depietri y Las Heras, no habían llegado las autoridades.

En aquellos establecimientos donde aún restan cubrir las presidencias, ya se dio la orden de suplirlas para no demorar más el inicio del comicio.

