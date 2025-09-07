A dos horas y media de haber comenzado el acto eleccionario, aún quedan mesas sin habilitarse en diferentes establecimientos.

En otros lugares, el primer votante fue obligado a cumplir con el deber ciudadano. En la Mesa 113 de la Escuela Nº 11, una persona con 73 años que no tenía la obligación para votar -solo lo es para personas entre 18 y 70 años de edad- terminó siendo el presidente.

¿Existen sanciones para quienes fueron designadas autoridades y se ausentaron? El artículo 131 de la Ley 5.109 establece que “los presidentes de los comicios y los suplentes respectivos que sin causa justificada no concurran a desempeñar sus funciones serán penados con una multa equivalente al doble de la suma establecida en concepto de viático, conforme al monto que al efecto fije la Autoridad de Aplicación de conformidad con lo normado por el artículo 39 de la presente ley”.

En esta elección se abona 40 mil pesos para quien ejerza la función. Por lo tanto, los ausentes tendrán una multa de 80 mil pesos.

