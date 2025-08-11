Desde el viernes a la medianoche, cuando cerró el plazo de oficialización de listas, se espera que aparezca en la página web de la Junta Electoral la nómina de Fuerza Patria en San Pedro, pero todavía eso no ocurrió, como sí sucedió con las otras ocho presentadas al 19 de julio.

El sábado, desde el armado del intendente Cecilio Salazar informaron a La Opinión que habían "tirado la bronca" a los representantes de la alianza en La Plata, pero que la situación se repetía en otros distritos y que les dijeron que "en estos días sale", que no se "preocuparan".

De a poco, el sábado a la mañana comenzaron a aparecer en los distintos municipios, aunque había quedado una lista de alrededor de 15 distritos en los que el domingo todavía no estaban.

Este lunes, esa lista se redujo a 11, entre los que está San Pedro, un municipio donde la lista de Fuerza Patria inicialmente no tenía conflictos, aunque en el medio de la discusión de cúpulas La Cámpora que conduce la concejala Tamara Vlaeminck tuvo que armar una lista de último momento, que tenía a Sandra Mari a la cabeza.

Luego bajaron las aguas y quedó acordado que seguirían con el plan inicial, con la lista consensuada que tiene a Valentín Bravo, Candelaria Cuscuela y Martín Baraybar en los primeros lugares.

Pero la aparición en el séptimo lugar de Matías Monfasani sin que Salazar supiera y el posterior planteo del propio exconcejal e hijo del exdiputado Daniel Monfasani respecto de que no quería ser parte complejizó el panorama.

Este lunes, la lista de Fuerza Patria en San Pedro, que representa al intendente Cecilio Salazar, todavía no había aparecido en la Junta Electoral. Pero no era la única.

De los alrededor de 15 que faltaban el domingo, ya figuran Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. Pero faltan otros, entre los que se cuentan varios de la segunda sección como Exaltación de la Cruz, Rojas, San Antonio de Areco y Zárate.

Incluso falta la de San Nicolás, que al igual que Morón tuvo problemas porque habrían sido presentadas de manera extemporánea, aunque en ambos distritos los referentes de Fuerza Patria anunciaron ayer que ya fueron habilitados para competir.

