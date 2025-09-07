Más de 56 mil sampedrinos van este domingo a las urnas para elegir 11 diputados provinciales, 9 concejales y 3 consejeros escolares en las primeras elecciones desdobladas de la provincia de Buenos Aires.

Hay 166 mesas distribuidas en jardines, escuelas y hasta en el club Los Andes para que los electores concurran a sufragar entre las 8.00 y las 18.00.

La Opinión & Sin Galera transmiten en vivo desde el comienzo de los comicios y hasta que haya resultados que permitan establercer qué partidos fueron los más votados y cómo se distribuyen las bancas en juego.

Móviles en la calle, en las escuelas, en los búnkers, en las localidades y parajes, en cada sitio donde la notica nos convoque.

