Elecciones 2025: San Pedro vota para elegir 9 concejales y 3 consejeros escolares
El Concejo Deliberante y el Consejo Escolar renuevan la mitad de sus integrantes. Hay nueve listas en disputa por las bancas en juego.
San Pedro vota este domingo para elegir 11 diputados provinciales y también para renovar la mitad del Concejo Deliberante y el Consejo Escolar
Son nueve las bancas en juego de un total de 18 que forman parte del HCD y tres las del Consejo Escolar, que en total son seis.
En los cuartos oscuros los electores encontrarán nueve boletas con candidatos a concejales, de las cuales dos son "boleta corta" y el resto van ligadas a las de diputados.
Listas oficializadas – San Pedro (Concejales y Consejeros Escolares)
Fuente: Junta Electoral PBA (PDF provisto por la redacción). Desplegá cada fuerza para ver titulares y suplentes. Formato: Apellido, Nombre(s).
Acuerdo Ciudadano San Pedro – Cabeza de lista: Rivas, Martin Leandro ▾
Concejales titulares
- 1. Rivas, Martin Leandro
- 2. Stremel, Maria Del Rosario
- 3. Sciarra, Bruno
- 4. Velasco, Mariela
- 5. Aguilar, Gartner Erick Laurence
- 6. Prado, Mabel Alicia
- 7. Amarillo, Pedro Fernando
- 8. Sabini, Fabiana Sonia
- 9. Font, Carlos Alberto
Concejales suplentes
- 1. Navarro Rosas, Yovana Cecilia
- 2. Celie, Juan Gabriel
- 3. Aeginio, Jorgelina Yael
- 4. Obrador, Nestor Gabriel
- 5. Larrigau, Nadia Carolina
Consejeros escolares titulares
- 1. Noat, German Jose
- 2. Mosquera, Eliana Soledad
- 3. Alberici, Oscar Horacio
Consejeros escolares suplentes
- 1. Romero Julieta Marina
- 2. Sanchez, Cristian Daniel
- 3. Cabrera, Maria Laura
Partido Libertario – Cabeza de lista: Altolaguirre Fernando Javier ▾
Concejales titulares
- 1. Altolaguirre, Frnando Javier
- 2. Zecchin, Jesica Noemi
- 3. Bueno, Pablo Martin
- 4. Godoy, Patricia Lujan
- 5. Atencio, Norberto Agustin
- 6. Espindola, Pablo Sebastian
- 7. Isla, Valeria Mariana
- 8. Ferrari, Ignacio Domingo
Concejales suplentes
- 1. Baez, Mariela
- 2. Huertas, Darío Ezequiel
- 3. Gonzalbo, Soledad
- 4. Belo, Juan Eduardo
Consejeros escolares titulares
- 1. Caceres, Gonzalo Martin
- 2. Martinez, Estefania Giselle
- 3. Caceres Liis Mario
Consejeros escolares suplentes
- 1. Izaguirre, Marcela Cristina
- 2. Altamirano, Diego Ariel
Alianza Nuevos Aires – Cabeza de lista: Mosquera, Norberto Esteban Damián ▾
Concejales titulares
- 1. Mosquera, Norberto Esteban Damián
- 2. Santos, Belén
- 3. Blas, Pablo Horacio
- 4. Pantanetti, Florencia Soledad
- 5. Carballo, Walter Fabián
- 6. Oilher, Marisa Luján
- 7. Iglesias, Agustín
- 8. Benvenutto, Natalia Gabriela
- 9. Ance, Javier Rodrigo
Concejales suplentes
- 1. Aranda, Laura Andrea
- 2. Blanco Molina, Matías Nahuel
- 3. Tioni, Mayra Leticia
- 4. Quiroga, Pablo Martín
Consejeros escolares titulares
- 1. Laserna, Delfina
- 2. Rufache Rochetti, Tomás
- 3. Basante, Perla Susana
Consejeros escolares suplentes
- 1. Cao, Sebastián
- 2. Fernández, Marisa Beatriz
Alianza Potencia – Cabeza de lista: Grondona, María Pía ▾
Concejales titulares
- 1. Grondona, María Pía
- 2. Juan, Bennazar, Fernando
- 3. Gonzalez, Silvia Ines
- 4. Larrondo, Guillermo Eduardo
- 5. Santachita, Vanesa Alejandra
- 6. Gomez, Damian Horacio
- 7. Velazquez, Maria Elena
- 8. Monzon, Mario
- 9. Sabaté, Patricia Alide
Concejales suplentes
- 1. Monsalvo, Jonathan Daniel
- 2. Gonzalez, Maria Eugenia
- 3. Godoy, Franco Nahuel
- 4. Costa, Marta Estela
- 5. Chichizola, Franco Ignacio
- 6. Rodriguez, Mariana Beatriz
Consejeros escolares titulares
- 1. Pascual, Silvina Elizabeth
- 2. Spies, Enrique Daniel
- 3. Perez, Georgina
Consejeros escolares suplentes
- 1. Aguado, Diego Omar
- 2. Diaz, Valeria Lucrecia
- 3. Rodriguez, Leonardo Gabriel
Alianza La Libertad Avanza – Cabeza de lista: Rey Sergio Ariel "Ariel Rey" ▾
Concejales titulares
- 1. Rey Sergio Ariel "Ariel Rey"
- 2. Panatteri, Melina
- 3. Gonzalez, Joaquin Facundo Argentino
- 4. Reynoso, Mariana Soledad
- 5. Garcia, Damian Esteban
- 6. Toscanini, Maria Celeste
- 7. Gomez, Walter Guillermo
- 8. Hainez, Maria Marcela
- 9. Mascaró, Leonardo Martin
Concejales suplentes
- 1. Batalla, Maria Veronica
- 2. Ojeda, Jonathan Eduardo
- 3. Cabezas, Andrina Daiana
- 4. Albanese, Marcelo Raul
- 5. Benincasa, Maria Estela
- 6. Ferrari, Andres
Consejeros escolares titulares
- 1. Rottenschweiler, Marianela Jesica
- 2. Geoghegan, Fernando Jose
- 3. Parra, Leonor Nelida
Consejeros escolares suplentes
- 1. Bertoni, Guillermo Jose
- 2. Macchia, Maria Cecilia
Alianza Frente De Izquierda – Cabeza de lista: Galan, Maria Florencia ▾
Concejales titulares
- 1. Galan, Maria Florencia
- 2. Marrocco, Federico Sebastian
- 3. Grosso, Yanina Ayelen
- 4. Salaverry, Lautaro Juan Jesus
- 5. Obrador, Dominguez, Luis Horacio
- 6. Veron, Celeste Ayelen
- 7. Lobos, Oscar Dario
Consejeros escolares titulares
- 1. Nieto, Leonardo Ariel
- 2. Vilte, Maria Verónica
Alianza Fuerza Patria – Cabeza de lista: Bravo, Valentin Silvestre ▾
Concejales titulares
- 1. Bravo, Valentin Silvestre
- 2. Cuscuela, Candelaria
- 3. Baraybar, Martin Eduardo
- 4. Leguizamon, Rita Karina
- 5. Sanchez, Walter Daniel
- 6. Triñanes, Silvia Clide
- 7. Devito, Adrian Eduardo
- 8. Lacuadra, Maria Belen
- 9. Rondan, Alejandro Juan José
Concejales suplentes
- 1. Bronce, Maria Celina
- 2. Creus, Lucas Nehuen
- 3. Araldi, Georgina Elisabet
- 4. Monzon, Lautaro Agustin
- 5. Monzon, Maria Cecilia
Consejeros escolares titulares
- 1. Rodriguez, Ivana Elba
- 2. Arias, Jonatan Luciano
- 3. Romero, Natalia Ines
Consejeros escolares suplentes
- 1. Bon, Juan Manuel
- 2. Martinez, Valeria Soledad
Alianza Union Liberal – Cabeza de lista: Morales, Denise Tatiana ▾
Concejales titulares
- 1. Morales, Denise Tatiana
- 2. Fernandez, Osvaldo Daniel
- 3. Amado, Jose Maria Manuel
- 4. Almiron, Santa Irma
- 5. Rojas, Flavia Yael
- 6. Pareram, Iguel Edgardo
- 7. Pierotti,OLga Graciela
Concejales suplentes
- 1. Romitti, Marcela Betriz
- 2. Cacerez, Edgardo Daniel
Consejeros escolares titulares
- 1. Delossantos, Marcos Jesus
- 2. Gutierrez, Yanina Soledad
Consejeros escolares suplentes
- 1. Alves, Lautaro Lionel
- 2. Viera, Noelia Anabela
- 3. Martinez, Elias Nicolas
Espacio Abierto Para Desarrollo Y La Integracion Social – Cabeza de lista: Rasio, Mauro ▾
Concejales titulares
- 1. Rasio, Mauro
- 2. Guevara, Agustina Fernanda
- 3. Gerini, Elias Ignacio
- 4. Zunino, Silvina
- 5. Pereyra, Noelia Vanesa
- 6. Llarin, Juan Miguel
- 7. Oliveto, Florencia Ailin
- 8. Dominguez, Pedro Luis
Concejales suplentes
- 1. Guzman, Natalia Soledad
- 2. Robles, Nestor Javier
- 3. Peral, Veronica Shirley
- 4. Corbalan, Elias Daniel
- 5. Bonvissuto, Ana Claudia
- 6. Caselles, Marcelo Gabriel
Consejeros escolares titulares
- 1. Arevalo, Maximiliano
- 2. Reyes, Angela Elsa
Consejeros escolares suplentes
- 1. Galarza, Jorge Luis
- 2. Rodriguez, Xiomara Aylen
- 3. Becerro, Tomas Francisco
