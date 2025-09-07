San Pedro vota este domingo para elegir 11 diputados provinciales y también para renovar la mitad del Concejo Deliberante y el Consejo Escolar

Son nueve las bancas en juego de un total de 18 que forman parte del HCD y tres las del Consejo Escolar, que en total son seis.

En los cuartos oscuros los electores encontrarán nueve boletas con candidatos a concejales, de las cuales dos son "boleta corta" y el resto van ligadas a las de diputados.

Listas oficializadas – San Pedro Listas oficializadas – San Pedro (Concejales y Consejeros Escolares) Fuente: Junta Electoral PBA (PDF provisto por la redacción). Desplegá cada fuerza para ver titulares y suplentes. Formato: Apellido, Nombre(s). Acuerdo Ciudadano San Pedro – Cabeza de lista: Rivas, Martin Leandro ▾ Concejales titulares 1. Rivas, Martin Leandro

Desarrollo editorial y visual por LaNoticia1.com

