Elecciones 2025: San Pedro vota para elegir 11 diputados provinciales
La segunda Sección electoral, a la que pertenece San Pedro, tiene 11 bancas en disputa en estas elecciones. Hay 15 listas y en tres hay sampedrinos.
La Legislatura de la provincia de Buenos Aires renovará bancas tanto en el Senado como en Diputados, espacios donde los bloques mayoritarios pertenecen al oficialismo, pero en ninguno sin ser mayoría absoluta.
En total, 46 bancas de la Cámara de Diputados y 23 del Senado provincial contarán con nuevos integrantes desde el 10 de diciembre de este año. Cuatro las secciones electorales elegirán diputados y las cuatro restante senadores.
La Segunda Sección Electoral que integran San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Zárate, Colón, Pergamino, Arrecifes, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Exaltación de la Cruz, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Rojas y Salto, renovará 11 bancas en Diputados.
El peronismo cuenta con 37 bancas en total, de las cuales cuatro concluyen mandato en representación por la Segunda Sección: Naldo Brunelli, Fernanda Díaz, Lucía Klug y Carlos Pluglelli (va por la relección).
El PRO tiene 13 espacios y tres pertenecen a la Segunda Sección. Finalizan Fernanda Antonijevich, María Paula Bustos y Matías Ranzini (reelige).
En el Acuerdo Cívico-UCR-GEN posee siete bancas y dos de esta Sección también dejarán la Cámara: Viviana Dirolli y Julio Pasqualín.
En tanto, el bloque UCR-Cambio Federal tiene ocho legisladores y dos de la Segunda vencen mandato el 10 de diciembre: María Belén Malaisi y Claudio Rossi.
San Pedro cuenta con candidatos en tres listas: Analía Corvino, por La Libertad Avanza; Eliseo Almada por Unión Liberal; y Ademar Marabert y Marta Caffieri, por Política Obrera.
Listas oficializadas – 2ª Sección (Diputados/as provinciales)
Fuente: Junta Electoral PBA Desplegá cada fuerza para ver titulares y suplentes. Formato: APELLIDO, Nombre(s).
Construyendo Porvenir — Cabeza de lista: Gavier, Gabriel Alejandro▾
Titulares
- 1. Gavier, Gabriel Alejandro
- 2. Perez, Tatiana Edith
- 3. Ponce, Matias Daniel
- 4. Martinez, Monica Veronica
- 5. Martinez, Pablo Ezequiel
- 6. Carrera, Veronica Maria Victoria
- 7. Sunsundeguy, Jorge Maximiliano
- 8. Sunsundeguy, Yesica Anahi
- 9. Curima, Andres Avelino
- 10. Curima, Monica Alejandra
- 11. Villamayor, Maximiliano Gabriel
Suplentes
- 1. Morales, Maria Natalia
- 2. Pereyra, Gabriel Marcelo
- 3. Alegre, Norma Beatriz
- 4. Ranalli, Norberto
- 5. Castelli, Claudia Lujan
- 6. Lima, Braian Juan Ariel
- 7. Fernandez, Sonia Nancy
- 8. Maggio, Federico Gabriel
Partido Libertario — Cabeza de lista: Casanas Ongania, Juan Pablo▾
Titulares
- 1. Casanas Ongania, Juan Pablo
- 2. Randazzo, Sara Yolanda
- 3. Macloughlin, Guillermo Heriberto
- 4. Lopez Giolfo, Carina Veronica
- 5. Puebla, Alejandro Ruben
- 6. Alais, Maria Alejandra
- 7. Marcus, Alejandro Fabian Ruben
- 8. Marina, Paula Lorena
- 9. Ferraris, Gustavo Norberto
- 10. Panzero, Rocio
- 11. Sastre, Laureano Nestor D.
Suplentes
- Según publicación oficial de la Junta Electoral PBA.
Valores Republicanos — Cabeza de lista: Gonnet, Hector Ariel▾
Titulares
- 1. Gonnet, Hector Ariel
- 2. Sandoval, Silvina Laura
- 3. Velasquez, Claudio Raul
- 4. Hernandez, Lucrecia Mabel
- 5. Nicoletta, Gustavo Guillermo
- 6. Campi, Analia Beatriz
- 7. Ventoza, Jorge Oscar
- 8. Mendez, Canela
- 9. Palau, Ruben Alberto
- 10. Cabanas, Alejandra Marcela
- 11. Figueroa, Maximiliano
Suplentes
- 1. Ruales, Edit Amanda
- 2. Aizpuru, Jose Luis
- 3. Ravera, Marcela Concepcion
- 4. Rojas Olivier, Hector Raul
- 5. Acuna, Sofia Dafne
- 6. Guzman, Jorge Rafael
- 7. Tamames, Marta Susana
- 8. Rueda, Mauro Gabriel
Alianza Es con Vos Es con Nosotros — Cabeza de lista: Damboriana, Roberto Eduardo▾
Titulares
- 1. Damboriana, Roberto Eduardo
- 2. Devita, Graciela Norma
- 3. Ottaviano, Pablo Oscar
- 4. Gimenez, Roxana Evangelina
- 5. Duplan, Eduardo Marcelo
- 6. Padilla, Alejandra Elisabet
- 7. Chavez, Franco Damian
- 8. Perez, Viviana Lorena
- 9. Iranzo, Jonathan Alberto
- 10. Traverso, Virginia Jesica
- 11. Sosa, Reinaldo Heber
Suplentes
- 1. Ullua, Lourdes Loana
- 2. Pizzello, Pablo Daniel
- 3. Handorf, Rita Marina
- 4. Carballo, Diego Ariel
- 5. Rolle, Carla Noelia
- 6. Gonzalez, Gustavo Claudio
- 7. Galarza, Maria de los Angeles
Alianza Potencia — Cabeza de lista: Bianchi, Ariel Hugo▾
Titulares
- 1. Bianchi, Ariel Hugo
- 2. Zabala, Ramona Yamila
- 3. Serpi, Jose Maria
- 4. Laureano, Valeria Noemi
- 5. Maranesi, Diego Martin
- 6. Ferri, Raquel Andrea Ines
- 7. Perez, Ramiro Leonel
- 8. Barreto, Mariana Jorgelina
- 9. Quintana, Hernan Exequiel
- 10. Boschman, Iara Ailen
- 11. Chapuisat, Claudio Alfredo
Suplentes
- 1. Cantero, Nahir
- 2. Almiron, Hugo Juan Carlos
- 3. Mengucci, Aylen Loana
- 4. Lecuna, Ruben Ariel
- 5. Martinchuk Migliazza, Vanesa Mirna
- 6. Gorosito, Juan Antonio
Alianza La Libertad Avanza — Cabeza de lista: Blanco, Natalia Miriam▾
Titulares
- 1. Blanco, Natalia Miriam
- 2. Morillo, Pablo Ezequiel
- 3. Corvino, Analia Ester
- 4. Rabinovich, Alejandro Daniel
- 5. Petrocini, Ana Clara
- 6. Torrano, Angel Roberto
- 7. Bincaz, Lorena Silvana
- 8. Amadeo, Miguel
- 9. Hergert, Daiana Alejandra
- 10. Ziegler, Gabriel Rudd
- 11. Marincovich, Maria Julia
Suplentes
- 1. Lilli, Santiago Gaston
- 2. Mussi, Sandra Patricia
- 3. Gravino Camarasa, Enzo Nicolas
- 4. Montferrand, Lucia
- 5. de Brito, Pablo Gabriel
- 6. Fernandez, Alicia Romina
- 7. Sancho Eiras, Raul Alejandro
Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad — Cabeza de lista: Nunez, Jorge Alberto▾
Titulares
- 1. Nunez, Jorge Alberto
- 2. Gonzalez, Patricia Gabriela Esther
- 3. Valenza, Juan Jose
- 4. Quintos, Maylen Nazarena
- 5. Gutierrez, David Daniel
- 6. Gomez, Lucia Ayelen
- 7. Ravassio, Matias Roman
- 8. Baudracco, Florencia Soledad
- 9. Rojas, Gonzalo Alfredo
- 10. Gonzalez, Julieta Carolina
- 11. Domenech, Jose Francisco
Suplentes
- 1. Lovera, Ramona Antonia
- 2. Brunel Barra, Miguel Eduardo
- 3. Gonzalez, Marilen Albana
- 4. Brizuela, Victor Gerardo M
- 5. Carelle, Elisabet del Carmen
- 6. Costas, Nicolas Javier
- 7. Amabile, Monica
Fuerza Patria — Cabeza de lista: Nanni, Diego Eduardo▾
Titulares
- 1. Nanni, Diego Eduardo
- 2. Flores Yanz, Evelyn Marlen
- 3. Puglelli, Carlos Javier
- 4. Romero, Cintia Veronica
- 5. Martinez, Fernando Emmanuel
- 6. Ball Lima, Maria Eugenia
- 7. Morales, Juan Domingo Fernando
- 8. Obrador, Paula Lujan
- 9. Pinedo, Mariano
- 10. Ricciardelli, Maira Rocio
- 11. de Rossi, German Horacio
Suplentes
- 1. Caputo, Tania Alejandra
- 2. Gallardo, Pablo Daniel
- 3. Conti, Maria de los Angeles
- 4. Godoy, Lucas Matias
- 5. de Angelis, Zulma Aurora
- 6. Burgueno, Patricio Sebastian
- 7. Bozzani, Maria Luz
- 8. Cignetti, Roberto Ezequiel
Unión Liberal — Cabeza de lista: Busso, Luciano Emanuel▾
Titulares
- 1. Busso, Luciano Emanuel
- 2. Guevara, Sol Milagros
- 3. Almada, Marcos Eliseo
- 4. Luna, Stella Maris
- 5. Miori, Antonio Jose
- 6. Fernandez, Mirna Raquel
- 7. Sampallo, Jonathan Ezequiel
- 8. Garcia Stagnaro, Camila Belen
- 9. Castillo, Marcelo Ariel
- 10. Franzoia, Cintia Ludmila
- 11. Acevedo, Luciano
Suplentes
- 1. Gimenez, Maria de los Milagros
- 2. Patolini, Mariano
- 3. Gimenez, Ana Belen
Unión y Libertad — Cabeza de lista: Moragues Santos, Constanza▾
Titulares
- 1. Moragues Santos, Constanza
- 2. Iglesias, Marcelo Damian
- 3. Antunez, Daniela Elisabet
- 4. Tuliet, Edgardo Daniel
- 5. Osuna, Diana Vanesa
- 6. Duarte, Roberto Mario
- 7. Colman, Debora Solange
- 8. Rolan, Diego Nicolas
- 9. Mekis, Claudia Patricia
- 10. Medina, Julio Cesar
- 11. Buonasora, Luciana Clara
Suplentes
- 1. Benitez, Miguel Angel
- 2. Calderon, Karen
- 3. Biason, Ariel Enrique
- 4. Desimone, Claudia Andrea
- 5. Fayanas, Hector Gabriel
- 6. Lizasoain, Lara
- 7. Flores, Julio Eduardo
Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social — Cabeza de lista: Passaglia, Manuel▾
Titulares
- 1. Passaglia, Manuel
- 2. Bustos, Maria Paula
- 3. Mateucci, Ignacio Fernando
- 4. Maldonado, Silvana Nancy
- 5. Agudo, Federico Nicolas
- 6. Gruffat, Agustina
- 7. Genoud, Juan Martin
- 8. Kolberg, Mara Lorena
- 9. Esperanza, Santiago Bernardino
- 10. Cascardo, Flavia Estefania
- 11. Pelorosso, Giuliano
Suplentes
- 1. Gallo, Sofia
- 2. Charre, Julio Luis
- 3. Sciarrotta, Veronica Soledad
- 4. Costoya, Sergio
- 5. Huggenberger, Carolina Lujan
- 6. Policani, Adrian Alejandro
- 7. Caletrio, Florencia Mariel
- 8. Recavarren, Pablo Daniel
Movimiento Avanzada Socialista — Cabeza de lista: Gonzalez, Florencia Beatriz▾
Titulares
- 1. Gonzalez, Florencia Beatriz
- 2. Altamirano, Juan Bautista
- 3. Linarez, Maria Ofelia
- 4. Staciuk, Matias Facundo
- 5. Alvarez, Florencia Abigail
- 6. Melian, Nahuel Ivan
- 7. Quiroz Espina, Eliana Ayelen
- 8. Melian, Exequiel Alejandro
- 9. Piccone, Azul Martina
- 10. Campos, Matias Damian
- 11. Nieto, Evelyn Merlina
Suplentes
- 1. Martinez, Martin Alejandro
- 2. Sosa, Fernanda Agustina
- 3. Mercado, Pedro Ezequiel
- 4. Ferreyra Encino, Martina Abril
- 5. Lopez, Tahiel Agustin
- 6. Barrientos, Maria Elena
- 7. Marcos, Mariano Alejandro
- 8. Gomez Boianelli, Valentina Aylen
Frente Patriota Federal — Cabeza de lista: Gutierrez, Veronica Karina▾
Titulares
- 1. Gutierrez, Veronica Karina
- 2. Fontes, Juan Carlos
- 3. Albiaque, Aldana Elisabeth
- 4. Gonzalez, Pablo Rodolfo
- 5. Mansilla, Susana Mabel
- 6. Baca, Diego Julian
- 7. Saravia, Sandra Itati
- 8. Ojeda, Alberto Damian
- 9. Medina, Carla Lorena
- 10. Ayala, Lucas Fabian
- 11. Benitez, Dolores del Carmen
Suplentes
- 1. Ponce, Manuel Valentin
- 2. Correa, Micaela Anabela
- 3. san Martin, Matias Alejandro
- 4. Cordoba, Sandra Beatriz
- 5. Acosta, Alfredo Leonardo
- 6. Rivarola, Lorena Paola
- 7. Arcajo, Victor Daniel
- 8. Chazarreta, Maria Catalina
Política Obrera — Cabeza de lista: Marabert, Ademar▾
Titulares
- 1. Marabert, Ademar
- 2. Flores, Mercedes Rocio
- 3. Charras, Mario Hector
- 4. Charras, Julieta Mariel
- 5. Quiroga, Facundo Leonardo
- 6. Costa, Estefania Daiana
- 7. Caceres, Ruben Exequiel
- 8. Caffieri, Marta Sandra
- 9. Vergara, Guido
- 10. Acuna, Karen Alejandra
- 11. Narvaiza, Juan Cesar
Suplentes
- 1. Caseres, Celeste Noelia
- 2. Coria, Ricardo Elias
- 3. Flores, Reina Viviana
- 4. Banffi, Daniel Maximiliano
- 5. Coceres, Francesca Gia
- 6. Isa, Ivan Ismael
- 7. Cabrera, Maria Ines
- 8. Arpia, Eduardo Gabriel
Tiempo de Todos — Cabeza de lista: Quintana, Ramon Roberto▾
Titulares
- 1. Quintana, Ramon Roberto
- 2. Ceballos, Eliana Florencia
- 3. Severich, Miguel Angel
- 4. Saravi, Noelia Belen
- 5. Oviedo, Sergio Ismael
- 6. Ibanez, Daiana Noemi
- 7. Ortiz, Federico Luis
- 8. Castillo, Florencia Ludmila
- 9. Ibanez, Sergio Nicolas
- 10. Torres, Tania Isabel
- 11. Ocampo, Joel Daniel
Suplentes
- 1. Tejeda, Eliana Lorena
- 2. Benitez, Osmar Nestor
- 3. Unates Zalazar, Nadia
- 4. Hertel, Leonardo Esteban
- 5. Sasian, Xoana Daniela
- 6. Zuco, Roberto Javier
- 7. Sarabia, Yanina Eliana
- 8. Zalazar, Eduardo Fabian
