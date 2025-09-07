La Legislatura de la provincia de Buenos Aires renovará bancas tanto en el Senado como en Diputados, espacios donde los bloques mayoritarios pertenecen al oficialismo, pero en ninguno sin ser mayoría absoluta.

En total, 46 bancas de la Cámara de Diputados y 23 del Senado provincial contarán con nuevos integrantes desde el 10 de diciembre de este año. Cuatro las secciones electorales elegirán diputados y las cuatro restante senadores.

La Segunda Sección Electoral que integran San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Zárate, Colón, Pergamino, Arrecifes, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Exaltación de la Cruz, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Rojas y Salto, renovará 11 bancas en Diputados.

El peronismo cuenta con 37 bancas en total, de las cuales cuatro concluyen mandato en representación por la Segunda Sección: Naldo Brunelli, Fernanda Díaz, Lucía Klug y Carlos Pluglelli (va por la relección).

El PRO tiene 13 espacios y tres pertenecen a la Segunda Sección. Finalizan Fernanda Antonijevich, María Paula Bustos y Matías Ranzini (reelige).

En el Acuerdo Cívico-UCR-GEN posee siete bancas y dos de esta Sección también dejarán la Cámara: Viviana Dirolli y Julio Pasqualín.

En tanto, el bloque UCR-Cambio Federal tiene ocho legisladores y dos de la Segunda vencen mandato el 10 de diciembre: María Belén Malaisi y Claudio Rossi.

San Pedro cuenta con candidatos en tres listas: Analía Corvino, por La Libertad Avanza; Eliseo Almada por Unión Liberal; y Ademar Marabert y Marta Caffieri, por Política Obrera.

Listas oficializadas – 2ª Sección (Diputados/as provinciales) Fuente: Junta Electoral PBA Desplegá cada fuerza para ver titulares y suplentes. Formato: APELLIDO, Nombre(s). Ads Construyendo Porvenir — Cabeza de lista: Gavier, Gabriel Alejandro ▾ Titulares 1. Gavier, Gabriel Alejandro

Gavier, Gabriel Alejandro 2. Perez, Tatiana Edith

Perez, Tatiana Edith 3. Ponce, Matias Daniel

Ponce, Matias Daniel 4. Martinez, Monica Veronica

Martinez, Monica Veronica 5. Martinez, Pablo Ezequiel

Martinez, Pablo Ezequiel 6. Carrera, Veronica Maria Victoria

Carrera, Veronica Maria Victoria 7. Sunsundeguy, Jorge Maximiliano

Sunsundeguy, Jorge Maximiliano 8. Sunsundeguy, Yesica Anahi

Sunsundeguy, Yesica Anahi 9. Curima, Andres Avelino

Curima, Andres Avelino 10. Curima, Monica Alejandra

Curima, Monica Alejandra 11. Villamayor, Maximiliano Gabriel Suplentes 1. Morales, Maria Natalia

Morales, Maria Natalia 2. Pereyra, Gabriel Marcelo

Pereyra, Gabriel Marcelo 3. Alegre, Norma Beatriz

Alegre, Norma Beatriz 4. Ranalli, Norberto

Ranalli, Norberto 5. Castelli, Claudia Lujan

Castelli, Claudia Lujan 6. Lima, Braian Juan Ariel

Lima, Braian Juan Ariel 7. Fernandez, Sonia Nancy

Fernandez, Sonia Nancy 8. Maggio, Federico Gabriel Partido Libertario — Cabeza de lista: Casanas Ongania, Juan Pablo ▾ Titulares 1. Casanas Ongania, Juan Pablo

Casanas Ongania, Juan Pablo 2. Randazzo, Sara Yolanda

Randazzo, Sara Yolanda 3. Macloughlin, Guillermo Heriberto

Macloughlin, Guillermo Heriberto 4. Lopez Giolfo, Carina Veronica

Lopez Giolfo, Carina Veronica 5. Puebla, Alejandro Ruben

Puebla, Alejandro Ruben 6. Alais, Maria Alejandra

Alais, Maria Alejandra 7. Marcus, Alejandro Fabian Ruben

Marcus, Alejandro Fabian Ruben 8. Marina, Paula Lorena

Marina, Paula Lorena 9. Ferraris, Gustavo Norberto

Ferraris, Gustavo Norberto 10. Panzero, Rocio

Panzero, Rocio 11. Sastre, Laureano Nestor D. Suplentes Según publicación oficial de la Junta Electoral PBA. Valores Republicanos — Cabeza de lista: Gonnet, Hector Ariel ▾ Titulares 1. Gonnet, Hector Ariel

Gonnet, Hector Ariel 2. Sandoval, Silvina Laura

Sandoval, Silvina Laura 3. Velasquez, Claudio Raul

Velasquez, Claudio Raul 4. Hernandez, Lucrecia Mabel

Hernandez, Lucrecia Mabel 5. Nicoletta, Gustavo Guillermo

Nicoletta, Gustavo Guillermo 6. Campi, Analia Beatriz

Campi, Analia Beatriz 7. Ventoza, Jorge Oscar

Ventoza, Jorge Oscar 8. Mendez, Canela

Mendez, Canela 9. Palau, Ruben Alberto

Palau, Ruben Alberto 10. Cabanas, Alejandra Marcela

Cabanas, Alejandra Marcela 11. Figueroa, Maximiliano Suplentes 1. Ruales, Edit Amanda

Ruales, Edit Amanda 2. Aizpuru, Jose Luis

Aizpuru, Jose Luis 3. Ravera, Marcela Concepcion

Ravera, Marcela Concepcion 4. Rojas Olivier, Hector Raul

Rojas Olivier, Hector Raul 5. Acuna, Sofia Dafne

Acuna, Sofia Dafne 6. Guzman, Jorge Rafael

Guzman, Jorge Rafael 7. Tamames, Marta Susana

Tamames, Marta Susana 8. Rueda, Mauro Gabriel Alianza Es con Vos Es con Nosotros — Cabeza de lista: Damboriana, Roberto Eduardo ▾ Titulares 1. Damboriana, Roberto Eduardo

Damboriana, Roberto Eduardo 2. Devita, Graciela Norma

Devita, Graciela Norma 3. Ottaviano, Pablo Oscar

Ottaviano, Pablo Oscar 4. Gimenez, Roxana Evangelina

Gimenez, Roxana Evangelina 5. Duplan, Eduardo Marcelo

Duplan, Eduardo Marcelo 6. Padilla, Alejandra Elisabet

Padilla, Alejandra Elisabet 7. Chavez, Franco Damian

Chavez, Franco Damian 8. Perez, Viviana Lorena

Perez, Viviana Lorena 9. Iranzo, Jonathan Alberto

Iranzo, Jonathan Alberto 10. Traverso, Virginia Jesica

Traverso, Virginia Jesica 11. Sosa, Reinaldo Heber Suplentes 1. Ullua, Lourdes Loana

Ullua, Lourdes Loana 2. Pizzello, Pablo Daniel

Pizzello, Pablo Daniel 3. Handorf, Rita Marina

Handorf, Rita Marina 4. Carballo, Diego Ariel

Carballo, Diego Ariel 5. Rolle, Carla Noelia

Rolle, Carla Noelia 6. Gonzalez, Gustavo Claudio

Gonzalez, Gustavo Claudio 7. Galarza, Maria de los Angeles Alianza Potencia — Cabeza de lista: Bianchi, Ariel Hugo ▾ Titulares 1. Bianchi, Ariel Hugo

Bianchi, Ariel Hugo 2. Zabala, Ramona Yamila

Zabala, Ramona Yamila 3. Serpi, Jose Maria

Serpi, Jose Maria 4. Laureano, Valeria Noemi

Laureano, Valeria Noemi 5. Maranesi, Diego Martin

Maranesi, Diego Martin 6. Ferri, Raquel Andrea Ines

Ferri, Raquel Andrea Ines 7. Perez, Ramiro Leonel

Perez, Ramiro Leonel 8. Barreto, Mariana Jorgelina

Barreto, Mariana Jorgelina 9. Quintana, Hernan Exequiel

Quintana, Hernan Exequiel 10. Boschman, Iara Ailen

Boschman, Iara Ailen 11. Chapuisat, Claudio Alfredo Suplentes 1. Cantero, Nahir

Cantero, Nahir 2. Almiron, Hugo Juan Carlos

Almiron, Hugo Juan Carlos 3. Mengucci, Aylen Loana

Mengucci, Aylen Loana 4. Lecuna, Ruben Ariel

Lecuna, Ruben Ariel 5. Martinchuk Migliazza, Vanesa Mirna

Martinchuk Migliazza, Vanesa Mirna 6. Gorosito, Juan Antonio Alianza La Libertad Avanza — Cabeza de lista: Blanco, Natalia Miriam ▾ Titulares 1. Blanco, Natalia Miriam

Blanco, Natalia Miriam 2. Morillo, Pablo Ezequiel

Morillo, Pablo Ezequiel 3. Corvino, Analia Ester

Corvino, Analia Ester 4. Rabinovich, Alejandro Daniel

Rabinovich, Alejandro Daniel 5. Petrocini, Ana Clara

Petrocini, Ana Clara 6. Torrano, Angel Roberto

Torrano, Angel Roberto 7. Bincaz, Lorena Silvana

Bincaz, Lorena Silvana 8. Amadeo, Miguel

Amadeo, Miguel 9. Hergert, Daiana Alejandra

Hergert, Daiana Alejandra 10. Ziegler, Gabriel Rudd

Ziegler, Gabriel Rudd 11. Marincovich, Maria Julia Suplentes 1. Lilli, Santiago Gaston

Lilli, Santiago Gaston 2. Mussi, Sandra Patricia

Mussi, Sandra Patricia 3. Gravino Camarasa, Enzo Nicolas

Gravino Camarasa, Enzo Nicolas 4. Montferrand, Lucia

Montferrand, Lucia 5. de Brito, Pablo Gabriel

de Brito, Pablo Gabriel 6. Fernandez, Alicia Romina

Fernandez, Alicia Romina 7. Sancho Eiras, Raul Alejandro Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad — Cabeza de lista: Nunez, Jorge Alberto ▾ Titulares 1. Nunez, Jorge Alberto

Nunez, Jorge Alberto 2. Gonzalez, Patricia Gabriela Esther

Gonzalez, Patricia Gabriela Esther 3. Valenza, Juan Jose

Valenza, Juan Jose 4. Quintos, Maylen Nazarena

Quintos, Maylen Nazarena 5. Gutierrez, David Daniel

Gutierrez, David Daniel 6. Gomez, Lucia Ayelen

Gomez, Lucia Ayelen 7. Ravassio, Matias Roman

Ravassio, Matias Roman 8. Baudracco, Florencia Soledad

Baudracco, Florencia Soledad 9. Rojas, Gonzalo Alfredo

Rojas, Gonzalo Alfredo 10. Gonzalez, Julieta Carolina

Gonzalez, Julieta Carolina 11. Domenech, Jose Francisco Suplentes 1. Lovera, Ramona Antonia

Lovera, Ramona Antonia 2. Brunel Barra, Miguel Eduardo

Brunel Barra, Miguel Eduardo 3. Gonzalez, Marilen Albana

Gonzalez, Marilen Albana 4. Brizuela, Victor Gerardo M

Brizuela, Victor Gerardo M 5. Carelle, Elisabet del Carmen

Carelle, Elisabet del Carmen 6. Costas, Nicolas Javier

Costas, Nicolas Javier 7. Amabile, Monica Fuerza Patria — Cabeza de lista: Nanni, Diego Eduardo ▾ Titulares 1. Nanni, Diego Eduardo

Nanni, Diego Eduardo 2. Flores Yanz, Evelyn Marlen

Flores Yanz, Evelyn Marlen 3. Puglelli, Carlos Javier

Puglelli, Carlos Javier 4. Romero, Cintia Veronica

Romero, Cintia Veronica 5. Martinez, Fernando Emmanuel

Martinez, Fernando Emmanuel 6. Ball Lima, Maria Eugenia

Ball Lima, Maria Eugenia 7. Morales, Juan Domingo Fernando

Morales, Juan Domingo Fernando 8. Obrador, Paula Lujan

Obrador, Paula Lujan 9. Pinedo, Mariano

Pinedo, Mariano 10. Ricciardelli, Maira Rocio

Ricciardelli, Maira Rocio 11. de Rossi, German Horacio Suplentes 1. Caputo, Tania Alejandra

Caputo, Tania Alejandra 2. Gallardo, Pablo Daniel

Gallardo, Pablo Daniel 3. Conti, Maria de los Angeles

Conti, Maria de los Angeles 4. Godoy, Lucas Matias

Godoy, Lucas Matias 5. de Angelis, Zulma Aurora

de Angelis, Zulma Aurora 6. Burgueno, Patricio Sebastian

Burgueno, Patricio Sebastian 7. Bozzani, Maria Luz

Bozzani, Maria Luz 8. Cignetti, Roberto Ezequiel Unión Liberal — Cabeza de lista: Busso, Luciano Emanuel ▾ Titulares 1. Busso, Luciano Emanuel

Busso, Luciano Emanuel 2. Guevara, Sol Milagros

Guevara, Sol Milagros 3. Almada, Marcos Eliseo

Almada, Marcos Eliseo 4. Luna, Stella Maris

Luna, Stella Maris 5. Miori, Antonio Jose

Miori, Antonio Jose 6. Fernandez, Mirna Raquel

Fernandez, Mirna Raquel 7. Sampallo, Jonathan Ezequiel

Sampallo, Jonathan Ezequiel 8. Garcia Stagnaro, Camila Belen

Garcia Stagnaro, Camila Belen 9. Castillo, Marcelo Ariel

Castillo, Marcelo Ariel 10. Franzoia, Cintia Ludmila

Franzoia, Cintia Ludmila 11. Acevedo, Luciano Suplentes 1. Gimenez, Maria de los Milagros

Gimenez, Maria de los Milagros 2. Patolini, Mariano

Patolini, Mariano 3. Gimenez, Ana Belen Unión y Libertad — Cabeza de lista: Moragues Santos, Constanza ▾ Titulares 1. Moragues Santos, Constanza

Moragues Santos, Constanza 2. Iglesias, Marcelo Damian

Iglesias, Marcelo Damian 3. Antunez, Daniela Elisabet

Antunez, Daniela Elisabet 4. Tuliet, Edgardo Daniel

Tuliet, Edgardo Daniel 5. Osuna, Diana Vanesa

Osuna, Diana Vanesa 6. Duarte, Roberto Mario

Duarte, Roberto Mario 7. Colman, Debora Solange

Colman, Debora Solange 8. Rolan, Diego Nicolas

Rolan, Diego Nicolas 9. Mekis, Claudia Patricia

Mekis, Claudia Patricia 10. Medina, Julio Cesar

Medina, Julio Cesar 11. Buonasora, Luciana Clara Suplentes 1. Benitez, Miguel Angel

Benitez, Miguel Angel 2. Calderon, Karen

Calderon, Karen 3. Biason, Ariel Enrique

Biason, Ariel Enrique 4. Desimone, Claudia Andrea

Desimone, Claudia Andrea 5. Fayanas, Hector Gabriel

Fayanas, Hector Gabriel 6. Lizasoain, Lara

Lizasoain, Lara 7. Flores, Julio Eduardo Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social — Cabeza de lista: Passaglia, Manuel ▾ Titulares 1. Passaglia, Manuel

Passaglia, Manuel 2. Bustos, Maria Paula

Bustos, Maria Paula 3. Mateucci, Ignacio Fernando

Mateucci, Ignacio Fernando 4. Maldonado, Silvana Nancy

Maldonado, Silvana Nancy 5. Agudo, Federico Nicolas

Agudo, Federico Nicolas 6. Gruffat, Agustina

Gruffat, Agustina 7. Genoud, Juan Martin

Genoud, Juan Martin 8. Kolberg, Mara Lorena

Kolberg, Mara Lorena 9. Esperanza, Santiago Bernardino

Esperanza, Santiago Bernardino 10. Cascardo, Flavia Estefania

Cascardo, Flavia Estefania 11. Pelorosso, Giuliano Suplentes 1. Gallo, Sofia

Gallo, Sofia 2. Charre, Julio Luis

Charre, Julio Luis 3. Sciarrotta, Veronica Soledad

Sciarrotta, Veronica Soledad 4. Costoya, Sergio

Costoya, Sergio 5. Huggenberger, Carolina Lujan

Huggenberger, Carolina Lujan 6. Policani, Adrian Alejandro

Policani, Adrian Alejandro 7. Caletrio, Florencia Mariel

Caletrio, Florencia Mariel 8. Recavarren, Pablo Daniel Movimiento Avanzada Socialista — Cabeza de lista: Gonzalez, Florencia Beatriz ▾ Titulares 1. Gonzalez, Florencia Beatriz

Gonzalez, Florencia Beatriz 2. Altamirano, Juan Bautista

Altamirano, Juan Bautista 3. Linarez, Maria Ofelia

Linarez, Maria Ofelia 4. Staciuk, Matias Facundo

Staciuk, Matias Facundo 5. Alvarez, Florencia Abigail

Alvarez, Florencia Abigail 6. Melian, Nahuel Ivan

Melian, Nahuel Ivan 7. Quiroz Espina, Eliana Ayelen

Quiroz Espina, Eliana Ayelen 8. Melian, Exequiel Alejandro

Melian, Exequiel Alejandro 9. Piccone, Azul Martina

Piccone, Azul Martina 10. Campos, Matias Damian

Campos, Matias Damian 11. Nieto, Evelyn Merlina Suplentes 1. Martinez, Martin Alejandro

Martinez, Martin Alejandro 2. Sosa, Fernanda Agustina

Sosa, Fernanda Agustina 3. Mercado, Pedro Ezequiel

Mercado, Pedro Ezequiel 4. Ferreyra Encino, Martina Abril

Ferreyra Encino, Martina Abril 5. Lopez, Tahiel Agustin

Lopez, Tahiel Agustin 6. Barrientos, Maria Elena

Barrientos, Maria Elena 7. Marcos, Mariano Alejandro

Marcos, Mariano Alejandro 8. Gomez Boianelli, Valentina Aylen Frente Patriota Federal — Cabeza de lista: Gutierrez, Veronica Karina ▾ Titulares 1. Gutierrez, Veronica Karina

Gutierrez, Veronica Karina 2. Fontes, Juan Carlos

Fontes, Juan Carlos 3. Albiaque, Aldana Elisabeth

Albiaque, Aldana Elisabeth 4. Gonzalez, Pablo Rodolfo

Gonzalez, Pablo Rodolfo 5. Mansilla, Susana Mabel

Mansilla, Susana Mabel 6. Baca, Diego Julian

Baca, Diego Julian 7. Saravia, Sandra Itati

Saravia, Sandra Itati 8. Ojeda, Alberto Damian

Ojeda, Alberto Damian 9. Medina, Carla Lorena

Medina, Carla Lorena 10. Ayala, Lucas Fabian

Ayala, Lucas Fabian 11. Benitez, Dolores del Carmen Suplentes 1. Ponce, Manuel Valentin

Ponce, Manuel Valentin 2. Correa, Micaela Anabela

Correa, Micaela Anabela 3. san Martin, Matias Alejandro

san Martin, Matias Alejandro 4. Cordoba, Sandra Beatriz

Cordoba, Sandra Beatriz 5. Acosta, Alfredo Leonardo

Acosta, Alfredo Leonardo 6. Rivarola, Lorena Paola

Rivarola, Lorena Paola 7. Arcajo, Victor Daniel

Arcajo, Victor Daniel 8. Chazarreta, Maria Catalina Política Obrera — Cabeza de lista: Marabert, Ademar ▾ Titulares 1. Marabert, Ademar

Marabert, Ademar 2. Flores, Mercedes Rocio

Flores, Mercedes Rocio 3. Charras, Mario Hector

Charras, Mario Hector 4. Charras, Julieta Mariel

Charras, Julieta Mariel 5. Quiroga, Facundo Leonardo

Quiroga, Facundo Leonardo 6. Costa, Estefania Daiana

Costa, Estefania Daiana 7. Caceres, Ruben Exequiel

Caceres, Ruben Exequiel 8. Caffieri, Marta Sandra

Caffieri, Marta Sandra 9. Vergara, Guido

Vergara, Guido 10. Acuna, Karen Alejandra

Acuna, Karen Alejandra 11. Narvaiza, Juan Cesar Suplentes 1. Caseres, Celeste Noelia

Caseres, Celeste Noelia 2. Coria, Ricardo Elias

Coria, Ricardo Elias 3. Flores, Reina Viviana

Flores, Reina Viviana 4. Banffi, Daniel Maximiliano

Banffi, Daniel Maximiliano 5. Coceres, Francesca Gia

Coceres, Francesca Gia 6. Isa, Ivan Ismael

Isa, Ivan Ismael 7. Cabrera, Maria Ines

Cabrera, Maria Ines 8. Arpia, Eduardo Gabriel Tiempo de Todos — Cabeza de lista: Quintana, Ramon Roberto ▾ Titulares 1. Quintana, Ramon Roberto

Quintana, Ramon Roberto 2. Ceballos, Eliana Florencia

Ceballos, Eliana Florencia 3. Severich, Miguel Angel

Severich, Miguel Angel 4. Saravi, Noelia Belen

Saravi, Noelia Belen 5. Oviedo, Sergio Ismael

Oviedo, Sergio Ismael 6. Ibanez, Daiana Noemi

Ibanez, Daiana Noemi 7. Ortiz, Federico Luis

Ortiz, Federico Luis 8. Castillo, Florencia Ludmila

Castillo, Florencia Ludmila 9. Ibanez, Sergio Nicolas

Ibanez, Sergio Nicolas 10. Torres, Tania Isabel

Torres, Tania Isabel 11. Ocampo, Joel Daniel Suplentes 1. Tejeda, Eliana Lorena

Tejeda, Eliana Lorena 2. Benitez, Osmar Nestor

Benitez, Osmar Nestor 3. Unates Zalazar, Nadia

Unates Zalazar, Nadia 4. Hertel, Leonardo Esteban

Hertel, Leonardo Esteban 5. Sasian, Xoana Daniela

Sasian, Xoana Daniela 6. Zuco, Roberto Javier

Zuco, Roberto Javier 7. Sarabia, Yanina Eliana

